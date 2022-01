Borac m:tel počeo pripreme: Završiti započeto - pozivi u reprezentaciju pokazatelj kvalitetnog rada (FOTO/VIDEO)

Banjalučani su prvu polusezonu završili bez poraza, a u istom, ili bar sličnom ritmu, žele odigrati i ostatak prvenstva.

Rukometaši Borca m:tel počeli su sa pripremama za nastavak sezone, gdje će pokušati da produže nestvarnu seriju iz prve polusezone, koju su odigrali fenomenalno, te su zasluženo zimovali na vrhu Premijer lige BiH.

"Crveno-plavi" praktično su pomeli konkurenciju, na 14 mečeva ostvarili čak 12 pobjeda i dva remija, te su jesen okončali bez ijednog poraza.

Tim Mirka Mikića danas je odradio dva treninga, čime je započet trenažni proces poslije kratkotrajne pauze.

Na okupljanju se pojavilo 15 rukometaša, među kojima nisu reprezentativci BiH Marko Lukić, Luka Perić i Vlado Draganić. Bh. selekciju očekuje debitantski nastup na Evropskom prvenstvu, koje će biti odigrano u Mađarskoj i Slovačkoj od 13. do 30. januara, a Borac m:tel osim pomenutog trojca predstavljaće i trener golmana Mario Blažević.

"Za nas je velika čast što ćemo na Evropskom prvenstvu imati trojicu igrača i trenera golmana. Nadam se da će se tamo pokazati u najboljem svjetlu, te da se neće zadoljiti samim učešćem na prvenstvu Evrope. Mislim da su svojim radom i igrama zaslužili da budu u reprezentaciji, a ako Bog dâ da u narednom periodu damo još nekog reprezentativca", istakao je trener Mikić.

Trener Borca m:tel srećan je što je ekipa ponovo u pogonu.

"Osim njih, nemamo ni dva igrača koji imaju virozu. Srećom, ne radi se o koroni. U sušutini to je to, uz Amara Gračića na kojeg ne računamo do kraja sezone."

Jedini igrač koji je ove zime napustio "crveno-plavi" tabor je Siniša Dragičević, koji je prešao u redove Bosne iz Visokog.

"S obzirom da mu nismo mogli omogućiti minute koje su mu potrebne u ovom trenutku za njegov razvoj, mislim da je donio dobru odluku. Imao je nekoliko ponuda i odlučio je da prihvati poziv Bosne, što je po meni dobar izbor. Želim mu svu sreću i da pokaže sve što je naručio u Borcu m:tel", poručio je Mikić, naglasivši da u ovom trenutku u banjalučkom klubu ne razmišljaju o pojačanjima.

"Za sada dolazaka neće biti. Fokusirani smo na podmlađivanje, a ako se nešto desi tokom ovih priprema, to će biti mladi igrač iz okruženja. Bacili smo oko na dva-tri dječaka iz neposredne blizini, a ako ih ne dovedemo sada, nadam se da ćemo to učiniti tokom ljeta."

Stanje sa igračkim kadrom je za sada povoljno.

"Pojedini igrači sanirali su određene povredice koje su imali krajem sezone. Nadam se da su se odmorili. Imali su i određeni program koji su morali ispoštovati tokom pauze. Jutros smo odradili mjerenja i sve je korektno. Za par dana ćemo odraditi inicijalno testiranje, što nam je i najvažnije pa ćemo vidjeti u kakvom su stanju što se tiče trčanja i teretane. Ova sedmica predviđena je za laganiji rad, da im probudimo mišiće i muskulaturu i da ih polako uvedemo da ne bi bilo nekih neželjenih povreda kako to zna biti u ovom periodu", pojasnio je Mikić.

Već su ugovorene i prijateljske utakmice. Planirano je da bude odigrano između pet i osam kontrolnih mečeva, kako bi ekipa što spremnihje dočekala drugi dio sezone.

"Dogovorili smo pet-šest utakmica, a ostavili smo i dva slobodna termina za jednu, nadamo se, jaču utakmicu, ukoliko nam to kovid protokol dozvoli. U dogovoru smo sa Nekseom iz Našica i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da odemo do Hrvatske. Za 26. januar zakazali smo nešto lakšu utakmicu u Kozarskoj Dubici, 29. nam dolazi Gračanica, 5. februara idemo u Tuzlu, a 12. u Maglaj na rođendan ovog kluba. Na kraju nam 19. dolazi Tuzla, a vidjećemo još 2. februara da ubacimo još jednu utakmicu", zaključio je Mikić.

KORONA Mirko Mikić preležao je nedavno koronu, te ističe da se sada osjeća dobro. "Vakcinisan sam, pa je sve prošlo bez pretjeranih simptoma, mimo onih uobičajenih - gubitka čula mirisa i ukusa. I Đorđe Ćelić bio je 'uhvatio' kovid, ali je i on prošao bez posljedica", rekao je Mikić.

Dobra atmosfera vlada u timu Borca m:te, što je potvrdio i Luka Knežević. Srednji bek banjalučkog kluba presrećan je što su trojica njegovih saigrača dobila poziv u reprezentaciju BIH, koju uskoro očekuje nastup na Evropskom prvenstvu.

"Prvi dio sezone završili smo bez poraz i sam taj rezultat dovoljno govori kako smo igrali u prvoj polusezoni. Danas smo saznali da Lukić, Perić i Draganić idu na Evropsko prvenstvo, što je sjajna vijest za nas. To je pokazatelj našeg rada. Danas smo počeli pripreme. Ovu sedmicu radićemo sa kondicionim trenerom Rađevićem, nakon čega nas očekuju rad na taktici i prijateljske utakmice. Vjerujem da ćemo biti spremni za kraj februara, kada se nastavlja liga", istakao je Knežević.

Mladi čuvar mreže Berin Brkić nada se da će Borčevo proljeće ličini na jesen, te da će on i njegovi saigrači uspjeti u namjeri da sačuvaju lidersku poziciju i osvoje novu titulu.

"Okupili smo se jutros, iako nekompletni. Sa nama nisu reprezentativci Lukić, Draganić, Perić i trener Blažević. Već na prvom treningu pokazalo se da kolege žele da nastavimo tamo gdje smo stali i mislim da ćemo u tome uspjeti", poručio je Brkić.