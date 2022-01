BiH otvara EURO 2022 utakmicom protiv Švedske: Ako zaustavimo Gotfridsona, zaustavili smo pola reprezentacije!

Prvu utakmicu na prvenstvu Evrope "zmajevi" će odigrati sutra uveče protiv Šveđana.

Izvor: Promo/RS BiH

Rukometna reprezentacija BiH sinoć je doputovala u Bratislavu, gdje će igrati utakmice grupne faze na Evropskom prvenstvu.

Po dolasku u slovačku prestonicu, sinoć je obavljeno testiranje na korona virus, te je utvrđeno da su svi igrači i članovi stručnog štaba negativni.

"Nažalost, ostala su u Sarajevu četiri igrača koji su tokom cijelog trenažnog procesa bili sa nama. U ovom momentu ne možemo na njih da računamo, a isto tako moram da kažem nešto što je prošlo ispod redova, a to je da Vladimir Vranješ, koji je sa nama i koji je jedan od najvažnijih igrača ove ekipe, nije odradio nijedan trening. Očekujemo da danas odradimo prvi sa njim nakon terapija poslije povrede lista. Senjamin Burić je odradio jedan trening sa nama nakon povrede prepona koju je zadobio igrajući za svoj klub u Danskoj. To su otežavajuće okolnosti, ali bez obzira na sve, nadam se da smo dobro motivisani, vjerujem u to i da ćemo bez obzira na jaku grupu dostojno predstaviti bh. rukomet i reprezentaciju na ovom Evropskom prvenstvu i ako gubimo, da ćemo skupo prodati kožu bilo kojoj od ovih reprezentacija", istakao je selektor Ivica Obrvan, ističući da ekipu prate problemi od početka priprema.

"Nisam išao tako nazad na taj prvi skup, gdje su nam se povrijedili Vegar i Pavlović na onom prvom okupljanju. Marin je bio u koncepciji uz Terzića kao jedan od tih glavnih defanzivaca. Mi smo na toj poziciji došli na ideju da pozovemo Dragana Šoljića koji je kvalitetno odgovorio. Nisam sad želio da nabrajam sve, da to ne ode u nedogled. To su stvari koje su veoma važne u ne velikom rosteru reprezentacije BiH, ali ne možemo sada ništa tu napravimo. Treba da se fokusiramo na one koji su ovdje i nadamo se da neće biti nekih dodatnih problema. U ovom trenutku imamo manjih sa Mirkom Hercegom ali mislimo da će se to sanirati, dobio je temperaturu juče po dolasku, ali po izjavama naših doktora radi se o blago povišenoj temperaturi i nadamo se da će sutra biti u mogućnosti da igra protiv Švedske."

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Ivici Obrvanu ovo je, inače, treće prvenstvo Evrope.

"Bio sam sa Sjevernom Makedonijom na dva. Svako prvenstvo donosi nešto veliko, to je festival reprezentativnog rukometa. Igrač se postaje u klubovima, a reprezentacije su te koje promovišu i dorađuju do kraja sve rukometne zvijezde u svim reprezentacijama. Lijepo je učestvovati, reprezentacija BiH je po drugi put na ovoj smotri. Nemamo nijednu pobjedu za sada i bilo bi lijepo kad bismo ovdje uspjeli da zabilježimo prvu."

Prvi meč, protiv Švedske, igra se u četvrtak od 20.30 časova.

"Švedska je jedan od favorita cijelog Evropskog prvenstva, ne samo ovog, već godinama unazad. Doživjeli su smjenu generacija, imaju jednu bazu, to je njihov nacionalni sport. Jako brzo igraju, na svim pozicijama su dosta moćni. Imaju veliku konkurenciju, ako ispadne jedan ili dva igrača oni to nadomjeste. Treba biti spreman, da trkački odgovorimo na njihovu brzinu, da ne gubimo jednostavno lopte u napadu, da se brzo vraćamo iz napadačke tranzicije prema nazad. Naravno, ono što je uvijek važno u rukometu je odbrana. To nam je bio zaštitni znak ove reprezentacije, vjerujem bez obzira na nedostatke tih nekih igrača, pogotovo ako ne bude igrao Vranješ, da ćemo imati dovoljno snage da se skupimo, da odigramo kompaktnu odbranu na čelu sa našim golmanom Burićem i da ćemo u tom segmentu igre dobro parirati. Ako to napravimo, možemo da očekujemo konkurentnu utakmicu. Prije svega bih želio da protiv jednog takvog protivnika na otvaranju prvenstva budemo kompaktni, borbeni, motivisani, da se ne plašimo i da damo svoj maksimum u ovom trenutku."

Izvor: Fena/Almir Razić

Problema sa korona virusom imao je Benjamin Burić, ali je do starta takmičenja uspio da se oporavi, pa će biti na raspolaganju hrvatskom stručnjaku.

"Juče smo došli, sve je super prošlo, naš put, dolazak u hotel, testiranje. Hvala bogu, svi smo negativni, malo nam je pao kamen sa srca i sad možemo da se fokusiramo na rukomet i razmišljanje o Švedskoj. Sutra nas čeka ta utakmica protiv favorita grupe i u svakom slučaju u toj utakmici nemamo šta da izgubimo. To je jedna od najboljih selekcija u Evropi, možemo samo puno da dobijemo puno toga. Ja lično, a vjerujem i dosta momaka u ekipi, jedva čekam tu utakmicu, da pokažemo šta smo trenirali u prethodnom periodu, da otvorimo prvenstvo kako treba", poručio je Burić, koji u Flensburgu svlačionicu dijeli sa nosiocem švedske selekcije Džimom Gotfridsonom.

"Jedan je od najboljih rukometaša na svijetu, tako da u kojoj god reprezentaciji igra, sigurno bi bio najbolji igrač. Jednostavno, nemam puno riječi za njega, pokretač je u Flensburgu i švedskoj reprezentaciji. Sve što su posljednjih pet-šest godina napravili je njegova zasluga tako da ako njega zaustavimo, zaustavili smo pola Švedske, vidjećemo. Dosta smo razgovarali, dosta smo trenirali, pa ćemo vidjeti šta ćemo da napravimo", istakao je Burić, koji je imao i poruku za navijače širom BiH.

"Poručio bih da nas pratite, da uživate u rukometu, da ne gubite volju i želju za ovom reprezentacijom, nebitno kakvi rezultati bili. Okrenite se drugim temama Bosne i Hercegovine, ljepše je gledati sport nego razgovarati o političkim i korona temama. Bolje da gledamo sport i uživamo svi zajedno nego da pričamo u prazno."