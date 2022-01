Burić pred prvu utakmicu Evropskog prvenstva: "Šveđani su izraziti favoriti, ali i mi imamo svoje šanse"

Benjamin Burić koji se oporavio od koronavirusa svjestan je kako nas očekuje teška utakmica protiv Švedske, ali je sretan zbog činjenice kako u našoj reprezentacije nema novih pozitivnih na koronu.

Izvor: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Rukometna reprezentacija BiH sinoć je doputovala u Bratislavu, gdje će igrati utakmice grupne faze na Evropskom prvenstvu.

Po dolasku u slovačku prestonicu, sinoć je obavljeno testiranje na korona virus, te je utvrđeno da su svi igrači i članovi stručnog štaba negativni.

Benjamin Burić koji se oporavio od koronavirusa svjestan je kako nas očekuje teška utakmica protiv Švedske, ali je sretan zbog činjenice kako u našoj reprezentacije nema novih pozitivnih na koronu.

"Hvala Bogu svi smo na jučerašnjem testiranju bili negativni, pao nam je kamen sa srca. Napokon smo se mogli fokusirati na rukomet i sutrašnju utakmicu protiv Švedske tako da danas imamo zadnji trening prije te utakmice. Bitno nam je da ostanemo fokusirani na naš posao, a ne na neke druge stvari kao što je testiranje na koronu", rekao je Burić.

Podsjećamo, reprezentacija BiH sutra igra prvu utakmicu na EURU protiv Švedske, čije kvalitete je svjestan i Burić.

"Sutra nas očekuje duel protiv najbolje reprezentacije u Evropi koja već pet godina igra u finalima prvenstava i to je ekipa koja je sastavljena od pojedinac, a koji igraju u najboljim klubovima u Evropi. Njihov najbolji igrač je Gotfridson i on je pokretač svega. Šveđani puno trče i najveći problem će nam biti da zaustavimo njihovu polukontru i kontru te moramo da se dobro pripremimo za to".

Golman naše reprezentacije je govorio i o jačim stranama naše reprezentacije.

"Naše jače strane su dobra odbrana koju smo i ovaj put jako dobro spremili te ćemo pokušati iz te odbrane da postignemo lake golove protiv reprezentacije koja je jedna od najboljih u tranziciji lopte i trčanju kontre i polukontre", rekao je Burić.

"Sutra nas očekuje paklena utakmica, Šveđani su izraziti favoriti ali i mi imamo naše šanse da se pokažemo i da dobro otvorimo ovo Evropsko prvenstvo", zaključio je Burić.