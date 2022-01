Medvedev neće igrati grend slemove? Monolog Rusa o kom se priča - Od sad ću igrati samo za sebe!

Ruski teniser je imao vrlo neobičnu konferenciju za medije posle poraza u finalu Australijan opena.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Printscreen

Nije uspio Danil Medvedev da izdrži do kraja na putu ka svom drugom grend slem trofeju, pošto je u finalu Australijan opena poslije vođstva od 2:0 u setovima ipak izgubio od Rafaela Nadala.

Španac je tako stigao do rekordnog 21. grend slem trofeja, mada ima i onih da je to ostvario samo jer Novak Đoković nije učestvovao. Međutim, poslije meča, naročito je bila zanimljiva izjava ruskog tenisera i trenutno drugog igrača svijeta.

Medvedev je poslije meča čestitao Rafi, da bi na konferenciji za medije istakao da navijači uvijek navijaju protiv ruskih igrača. Osim toga, Medvedev je održao i monolog u kojem je rekao da će od sada daleko manje mariti za grend slem turnire.

"Ovo je priča o klincu koji je prestao da sanja velike stvari u tenisu. Kada sam bio dijete, gledao sam grend slemove na TV-u, velike zvijezde su igrale, navijači podržavali. Sanjate da budete tamo", počeo je Medvedev.

U nastavku njegovog izlaganja moglo se zaključiti da nije bio zadovoljan načinom na koji se publika u Melburnu ponašala tokom meča.

"Kao junior sam dolazio na grend slemove i tad shvatite da želite da budete tu i da igrate sa najboljim igračima na svijetu. Neću da objašnjavam tačno zašto, ali danas tokom meča sam shvatio neke stvari. Od sada ću igrati tenis samo za sebe, za moju porodicu, da je obezbijedim, za ljude koji vjeruju u mene. Naravno i za sve Ruse, jer tamo osjećam veliku podršku", iznenadio je Rus.

"Reći ću to ovako. Ako postoji turnir na tvrdim terenima u Moskvi, prije Rolan Garosa ili Vimbldona, otići ću tamo čak i ako propustim Vimbldon ili Rolan Garos ili šta god. Dijete u meni je prestalo da sanja. Dijete će igrati samo za sebe. To je to. To je moja priča", rekao je Danil Medvedev.

Ovako je u nedjelju Rafael Nadal savladao ruskog tenisera: