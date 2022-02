Nadal ruši još jedan Novakov rekord - ide tamo gdje on ne može: Rafa htio na pauzu, ali hitno prekida odmor!

Rafael Nadal se namjerio na "peti grend slem".

Izvor: Profimedia/Xinhua

Španski teniser Rafael Nadal iskoristio je odsustvo Novaka Đokovića i osvojio Australijan open, tek drugi put u karijeri, pa je tako došao do rekordnog 21. grend slema.

Nadali smo da će tu brojku "probiti" Đoković, i to još na US Openu, ali sada je Nadal u prednosti i želi još neke Novakove rekorde. Za početak, potvrdio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, koje se održava od 8. do 20. marta, a gdje za sada nema naznaka da će Đoković učestvovati.

I za turnire u SAD neophodna je potvrda o vakcinaciji, a ukoliko se Đoković nije vakcinisao od dolaska u Srbiju nakon deportacije iz Australije - izvjesno je da ga nećemo gledati na turniru koji je osvajao pet puta.

To bi Nadal želio da iskoristi i da dođe do četvrtog pehara, ujedno i rekordnog na masters turnirima.

Za sada je Novak Đoković lider sa 37 masters titula, a Nadal bi htio da ga stigne po ko zna koji put. Njih dvojica vode "vječitu" bitku za masters rekord, a vidjećemo da li će Rafa imati snage kao što je to bilo u Melburnu. Ima i drugih, mladih tenisera koji bi željeli da dođu do velikog trofeja.

"Peti grend slem", kako se često naziva masters u Indijan Velsu, prošle godine se održao u oktobru zbog pandemije, dok se sada vraća u standardni martovski termin.

Prethodno se spekulisalo da će Nadal uzeti dugu pauzu do šljake, ali ništa od toga...

(MONDO)