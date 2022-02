Zimske olimpijske igre se vraćaju u Sarajevo: Zajednička kandidatura ZOI Barselona - Sarajevo 2030 sve izvjesnija!

U Pekingu je održan sastanak između Olimpijskih komiteta BiH i Španije, tema sastanka je naravno bila kandidatura za ZOI Barselona – Sarajevo 2030, koja i u svijetu sada već poprima obrise o jednoj izvrsnoj ideji.

Tokom ZOI "Peking 2022", 09.02.2022. godine, održan je sastanak a na kojem su prisustvovali predsjednik OK BiH g. Marijan Kvesić, potpredsjednik prof.dr. Milanko Mučibabić i generalni sekretar dr. sci Said Fazlagić ispred Olimpijskog komiteta BiH i Predsjednik Olimpijskog komiteta Španije g. Alehandro Blanko Bravo i gđa. Viktoria Cabezas, član Izvršnog komiteta Evropskih olimpijskih komiteta i generalni sekretar OK Španije ispred Olimpijskog komiteta Španije.