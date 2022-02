Znate zašto je Novak prvi? Jer Rafa nije igrao! Provokacija porodice Nadal - Đoković je morao da bude deportovan!?

Novak Đoković je prvi na svijetu, ali Toni Nadal ima teoriju zbog čega je to tako.

Izvor: Profimedia/YouTube/Roland Garros/Printscreen

Novak Đoković nije igrao u Australiji, a to je najbolje iskoristio Rafael Nadal. Španski teniser je osvojio svoju drugu titulu u Melburnu, a 21. na grend slem turnirima.

Sada se povodom svega što se Novaku dešavalo u Australiji oglasio i Toni Nadal, stric Rafaela Nadala i njegov dugogodišnji trener.

"Šteta je što je svjetski broj jedan kao što je Đoković morao da svjedoči i da se suoči sa ovakvom situacijom. Ali to je nešto što mora da se desi, kako bi se ispoštovala pravila", rekao je on za "Radio 10" iz Buenos Airesa, praktično insinuirajući da je Novak morao da bude deportovan.

A onda je morao da dodatno "potkači" Novaka. Rekao je da je on prvi samo zato što Rafael Nadal zbog povreda nije igrao mnogo prošle sezone.

"Danas je Đoković prvi na svijetu, ali to je zato što Rafa nije mnogo igrao u prošloj sezoni. Da Rafa nije bio toliko povrijeđen on bi bio prvi, ali mislim da ne odvaja mnogo toga njega od Đokovića i Federera", rekao je on.

Ipak naglasio je da je "velika trojka" neponovljiva i da će sa odlaskom Đokovića, Federera i Nadala stvari u tenisu morati da se umnogome promijene.

"Mislim da nakon ove generacije mora da se desi nešto slično kao u golfu. Imaćemo sedam ili osam igrača koji mogu da osvoje grend slem i neće btii velike razlike među njima", rekao je Toni Nadal.