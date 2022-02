Novak otkrio - evo ko od Đokovića navija za Nadala: Pitaju ga u kući za Rafu, hoće i sliku sa Špancem!

Najbolji teniser svijeta ispričao do sada nepoznati detalj, u porodici ima velikog navijača španskog tenisera.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svijeta prvi put se oglasio o dešavanjima u Australiji, a u velikom razgovoru za BBC otkrio je neke do sada nepoznate detalje. Znali smo da nije gledao finale Australijan opena, ali smo sada saznali da se u njegovoj porodici ipak gledalo.

Bilo je čak i onih koji su navijali za Rafaela Nadala. Kako je ispričao Novak, supruga Jelena je navijala za Medvedeva, a sin Stefan za španskog tenisera.

Ovu informaciju Novak Đoković je po prvi put iznio u javnost, a tokom intervjua saznali smo da Stefan voli da gleda mečeve jednog od Novakovih najvećih rivala.

"Nisam htio da gledam meč, jer sam htio da budem na terenu. Bilo je zabavno, jer je moja supruga navijala za Medvedeva, a moj sin za Nadala", rekao je Novak.

Najbolji teniser svijeta otkrio je da je njegov sin Stefan veliki navijač Rafaela Nadala.

"Pitao me je prije nekoliko dana kada je sljedeći turnir na kojem ćemo igrati Rafa i ja. Rekao sam 'nadam se uskoro' i pitao ga zašto je to bitno. On je otkrio da bi zaista želio da ima fotografiju sa Rafaelom Nadalom", ispričao je Novak Đoković.