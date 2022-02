Kirjos je htio da se ubije, bio na alkoholu i drogama: Šokantna ispovijest tenisera - namjerno se povređivao!

Proživio je veoma mračan period života, uspio da se izvuče i vrati tenisu.

Mišljenje teniskih fanatika u Srbiji promijenio je tokom januara kada je glasno govorio o Novaku Đokoviću i zbog togadobijao zvižduke, a ispovijest Nika Kirjosa na instagramu mogla bi da nas natjera da ponovo razmislimo o svim njegovim postupcima. Prethodnih godina često je bio na udaru zbog svog ponašanja, a uzrok za to bila je situacija u kojoj se nalazio...

Nik se godinama bio sa mentalnim problemima, nikome nije vjerovao, utjehu je tražio u alkoholu i opijatima, a u nekom trenutku se čak i samopovređivao. Razmišljao je o samoubistvu, što bi bila nezabilježena tragedija u teniskoj istoriji!

Sve to ispričao je pratiocima na instagramu, navodeći i tačan period života u kojem su mu se dešavali najteži dani...

"Ovo sam ja prije tri godine na Australijan openu. Mnogi bi pomislili da sam mentalno dobro i da uživam u svom životu. Bio je to jedan od najcrnjih perioda. Ako pogledate pažljivo, na mojoj ruci ćete vidjeti tragove samopovređivanja. Imao sam suicidne misli i borio sam se da uopšte ustanem iz kreveta, a ne da igram pred milionima. Bio sam usamljen, u depresiji, neraspoložen, koristio sam alkohol i droge, bježao od familije i prijatelja. Osjećao sam da ni sa kim ne mogu da pričam i nikom ne mogu da vjerujem", napisao je Kirjos.

Australijski teniser je istakao da je spreman da sasluša svakoga ko se trenutno ne osjeća dobro, nadajući se da će to biti korak napred za njihovo mentalno zdravlje.

"To je bila posljedica zatvaranja u sebe i odbijanja da se oslonim na svoje voljene, pa da korak po korak idem ka pozitivnom stavu. Znam da svakodnevni život može da izgleda iscrpljujuće, neizdrživo. Razumijem da ljudi imaju osjećaj da ukoliko se previše otvore mogu da izgledaju slabo ili uplašeno. Kažem vam sada, to je sve ok, niste sami! Prošao sam kroz teška vremena, kada je izgledalo da pozitivna energija nikada neće biti dio moje realnosti. Molim vas, ako se osjećate usamljeno, ako mislite da ne možete više da pričate, ja sam ovdje! Ponosan sam što mogu da kažem da sam potpuno promijenio sebe i sada drugačije gledam na sve. Više ne uzimam zdravo za gotovo trenutke u životu. Želim vam da ostvarite svoj potencijal i budete nasmijani. Život je prelijep", dodao je Australijanac.

U njegovom ponašanju posljednjih mjeseci vidjele su se drastične promjene. Nik deluje mnogo odraslije, a kao posljedica posvećenosti tenisu stigla je dubl titula na ovogodišnjem Australijan openu.

Taj turnir bio je značajan i jer je glasnije nego iko pružao podršku Đokoviću, kojeg je to iznenadilo. Njih dvojica su ostvarili neobičnu konekciju, pa je Australijanac istakao da bi volio da zajedno odigraju neki turnir u dublu.