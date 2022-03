Rusiji oduzeto još jedno Svjetsko prvenstvo: Trebalo je da budu domaćini Srbiji, sa "orlovima" su u grupi!

Ne mogu da organizuju finale Lige šampiona, ali ni Svjetsko prvenstvo u odbojci.

Izvor: Profimedia

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) oduzela je Rusiji organizaciju Svjetskog prvenstva za muškarce 2022. godine zbog vojne invazije na Ukrajinu koja traje već šest dana.

Svjetsko prvenstvo trebalo je da se održi od 26. avgusta do 11. septembra u deset gradova u Rusiji, međutim zbog trenutne situacije odlučeno je da im bude oduzeto to domaćinstvo. To nije prva sankcija u sportu za Ruse, pošto je njihova fudbalska reprezentacija izbačena sa Mundijala, dok su suspendovani i košarkaški i fudbalski klubovi.

"Bord FIVB došao je do zaključka da bi bilo nemoguće organizovati Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Zbog toga je odlučeno da se oduzme domaćinstvo", naveli su iz ove organizacije.

Zanimljivo je da je Srbija trebalo da igra protiv Rusije u grupnoj fazi, a još nije poznato da li će i njihova reprezentacija biti izbačena sa turnira.

U grupi "A" su pored "orlova" i Rusije još Tunis i Portoriko.

