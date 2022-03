Kličko se javio iz rovova: Traži totalne sankcije za ruske sportiste, ali i momentalnu pomoć

Javio se sa fronta.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO /Kiev Mayor press-service

Vitalij Kličko je 19 puta uzastopno pobjeđivao u borbama za titulu šampiona sijveta u teškoj kategoriji, ali sada priznaje da je u najvećoj borbi svog života.

On se sa svojim bratom Vladimirom i brojnim sportistima, kako sadašnjim tako i bivšim, našao na ratištu u Ukrajini.

"Boks je sport, ovo je rat, ljudi umiru. Dok ja pričam sa vama nedužne žene, djeca i civili su pod bombama, raketama i žive strašnu realnost rata. Ljudi kažu da mi je ovo najveća borba u životu i moram da se složim. Tužno je kad shvatite koliko je rat grozan", rekao je Kličko.

Zajedno sa svojim bratom Vladimirom otišao je na front, a kada je sport u pitanju poručio je da podržava svake sankcije koje se uvedu ruskim sportistima.

"Ako izolujete Rusiju iz svih sportskih takmičenja, to nije akt agresije. Ako možemo da zaustavimo rat, u ime mira, iako nemam ništa lično protiv sportista, ja sam za to. Imam mnogo toga protiv Putina i agresije i vjerujem da će sankcije na mnogim poljima dati rezultat. Ako im oduzmete pravo da se takmiče pitaće svog lidera zašto se to dešava i zato moramo izbaciti ruske timove sa svih takmičenja poput Svjetskog prvenstva u fudbalu", objasnio je on.

Takođe je apelovao na vlasti u Velikoj Britaniji i u svim zapadnim zemljama i članicama NATO pakta da odmah reaguju i da ne dozvole da Ukrajina padne prije nego što pomoć stigne do Kijeva, Harkova i ostalih velikih gradova koji još nisu pali u ruske ruke.

"Vrlo je bitno da se sada reaguje, nemojte čekamo nekoliko nedjelja, ništa ne odlažite, jer je bitan svaki minut, sat i dan. To je realnost ruske brutalne agresije", zaključio je Kličko.