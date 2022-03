Duplantis oborio rekord, zaigrao kolo, pa obećao: Slavim uz šljivovicu!

Armand Duplantis je poslije velikog uspjeha bio raspoložen na konferenciji za štampu. Odgovarao je na mnoga zanimljiva pitanja, pričao je i o rakiji i igranju kola.

Kada si najbolji onda i one stvari koje djeluju nemoguće ispadnu jednostavne. Najbolji dokaza za to je Armand Duplantis. Nevjerovatni atletičar je ponovo pomjerio granice, oborio je svjetski rekord opet. Ujedno to je i njegov lični rekord, pošto se već neko vrijeme praktično takmiči sam sa sobom u skoku uvis. Tako je bilo i u Beogradu.

Na Svjetskom dvoranskom prvenstvu je preskočio ljestvicu na 6.05 metara, osvojio zlato, pa je otišao do sudije i tražio da se podigne na 6.20. To je i učinjeno, pa je cijela "Arena" ustala na noge. Svi su bili uz njega. Prva dva puta je napravio greške, nije prišao ni blizu ljestvice, pa je ostao samo još jedan pokušaj. U momentima kada je pritisak bio najveći, on je uspio da probije i tu barijeru.

Na konferenciji za medije je, očekivano, bio raspoložen, nije skidao osmijeh s lica i odgovarao je na pitanja predstavnika medija. Među njima su bila i pitanja o kolu i rakiji. Poslije osvajanja zlata je odigrao kolo na atletskoj stazi, a obećao je da će sve to da proslavi sa tradicionalnim srpskim pićem.

"Kada sam osvojio zlato htio sam da probam da oborim rekord, nisam imao šta da izgubim. Beograd je za mene dobar grad, prija mi, sjajno se osjećam ovdje. Pravo da vam kažem ni ne sjećam se kako sam došao ovdje, kao da sam se onesvijestio poslije svega", iskren je Duplantis.

Popularni Mondo ne planira da stane, ima visoke ciljeve. Na direktno pitanje do koje brojke planira da gura sebe, imao je jasan odgovor.

"Nebo je granica."

Poslije kratke pauze je nastavio da objašnjava.

"Želim da pomjeram barijere, kada to radiš, vidiš koliko je sve moguće i to je isto za sve. Znam koliko je Bubka uradio za ovaj sport. Htio sam da budem čovjek koji može da skače visoko. Od kada sam skakao u svom dvorištu kao klinac, pravio sam vizuelizaciju sebe kako učestvujem na Svjetskim prvenstvima, kako publika luduje dok napadam svjetski rekord. Dijete koje sanja, a sada neko ko želi da iskoristi prilike koje ima."

Otkrio je i kako je dobio ideju da odigra kolo pred beogradskom publikom.

"Trener Vlade je bio učitelj u Beogadu, rekao mi je da postoji tradicionalni ples koji se zove kolo i da bi bilo zanimljivo ako bih mogao da uradim tako nešto, da pred srpskom publikom ispoštujem njihovu tradiciju. Gledao sam snimke na putu do dvorane. Probao sam da uradim, nadam se da nisam bio loš".

Kada je dobio potvrdu da je dobro odigrao odahnuo je.

"Bio sam dobar? Super. Vidio sam neke komplikovane verzije. Pa sam izabrao jednostavniju. Neke su mi bile komplikovane za kratku vožnju autobusom pošto sam imao desetak minuta vožnje do dvorane."

Poslije "Belgrade indoor meetinga" gdje je postavio prethodni rekord od 6.19 metara je otkrio da je proslavio rakijom, sada će to ponoviti.

"Probao sam rakiju tada, mada u manjim količinama. Znao sam da ne smijem da pretjeram, jer slijedi dvoransko Svjetsko prvenstvo i da dolaze svi ti momci, tako da sam bio pažljiv. To znači da večeras nemam izgovor", nasmijao se Duplantis.

Dobio je dodatno pitanje, koju rakiju je pio i sa kojom će proslaviti.

"Šljiva", zaključio je Duplantis i otišao da proslavi uspjeh sa šljivovicom.