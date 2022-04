Šokantna eliminacija Mladosti: Poslije osam sezona titula neće završiti u Brčkom

Domaljevac napravio ogromno iznenađenje i plasirao se u finale plej-ofa odbojkaške Premijer lige BIH, gdje će u borbi za trofej igrati protiv Kaknja 78.

Odbojkaši Domaljevca i Kaknja 78 igraće u finalu odbojkaškog plej-ofa Premijer lige BiH.

To je ishod polufinalnih "majstorica", gdje su igrači Domaljevca na iznenađenje mnogih uspjeli da eliminišu osmostrukog uzastopnog šampiona BiH, ekipu Mladosti, dok su Kakanjci bili bolji od banjalučkog Borca.

Brčaci su titule osvajali redom od 2014. do 2021. i sada je izgledalo da će bez većih problema doći do devetog pehara u istoriji. Regularni dio sezone okončali su ubjedljivo na prvom mjestu, sa skorom od 17 pobjeda i samo jednim porazom, i to baš od Domaljevca, pa je malo ko mogao očekivati da će četvrtoplasirani tim nakon ligaškog dijela sezone, koji je imao skor 12-6, moći do iznenađenja.

Ipak, već u prvom meču polufinalne serije Domaljevac je slavio u Brčkom 3:1 i najavio veliko slavlje, ali su odbojkaši Mladosti uspjeli da im se revanširaju i gostujućim trijumfom 3:0 izbore odlučujuću utakmicu.

U njoj su vodili 2:0 u setovima (25:18, 28:26) i činilo se da su nadomak finala. Ipak, gosti se nisu predali, dva naredna seta riješilii su u svoju korist identičnim rezultatom 25:22. Uslijedio je taj-brejk, u kojem je Domaljevac bio ubjedljiv i slavio 15:9, te izborio plasman u finale, gdje će protiv Kaknja 78 pokušati doći do prve šampionske titule u istoriji.

I u drugom polufinalu treći meč odlučio je putnika u finale. Nakon 1:1 u seriji, Kakanj 78 ugostio je Borac i slavio 3:0, te stigao do prilike da sedmi put u istoriji dođe do šampionskog slavlja.

Prednost domaćeg terena u finalnoj seriji imaće odbojkaši Domaljevca, koji su nakon eliminacije Mladosti preuzeli njihovu poziciju.

Mladost je rekorder sa osam titula, već pomenuti Kakanj 78 ima šest, a Napredak iz Odžaka i Modriča Optima po jednu.

Šampioni BiH:

2020/2021. OK Mladost (Brčko)

2019/2020. OK Mladost (Brčko)

2018/2019. OK Mladost (Brčko)

2017/2018. OK Mladost (Brčko)

2016/2017. OK Mladost (Brčko)

2015/2016. OK Mladost (Brčko)

2014/2015. OK Mladost (Brčko)

2013/2014. OK Mladost (Brčko)

2012/2013. OK Kakanj

2011/2012. OK Kakanj

2010/2011. OK Kakanj

2009/2010. OK Kakanj

2008/2009. OK Kakanj

2007/2008. OK Kakanj

2006/2007. OK Napredak (Odžak)

2005/2006. OK Modriča Optima

