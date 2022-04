"Trebali smo da pobijedimo, ali nisam nezadovoljan bodom": Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon remija sa Slogom

Rukometaši Borca m:tel nastavili su seriju bez poraza u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i sačuvali velikih sedam bodova prednosti na putu ka šampionskoj tituli.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Crveno-plavi su imali dva-tri gola prednosti u finišu meča u Gornjem Vakufu/Uskoplju, ali su na kraju mogli da ostanu kratkih rukava, pa je remi 30:30 (16:16) sa Slogom ipak nekako najpravedniji rezultat.

Mirko Mikić, trener Banjalučana, u izjavi za MONDO je kratko analizirao sinoćnju utakmicu.

"Očekivano nezgodno gostovanje, kao uostalom i svako ove sezone gdje god smo išli imali smo ogromnih problema, pa tako i ovaj put. Znali smo da neće biti lako ni kod kuće, a kamoli na gostujućim terenima, a posebno kao što slučaj u Gornjem Vakufu/Uskoplju. Slogu prosječno gleda oko 2.000 ljudi, ovaj meč je za njih imao ogromnu važnost zbog same egzistencije u Premijer ligi BiH, bili su motivisani i imali nenormalnu podršku s tribina. Mi smo se na to spremali, a imam neko 'polovičan' utisak. Smatram da smo trebali da pobijedimo, ali nisam nešto nezadovoljan krajnjim rezultatom jer smo na kraju mogli i gore proći", rekao je Mikić.

Prema njegovim riječima, njegov tim je pružio dobru partiju u Gornjem Vakufu/Uskoplju i nema nekih posebnih zamjerki na račun banjalučkih rukometaša.

"Nema neke pretjerane zamjerke igračima jer su uradili ono što sam tražio od njih, a to je da igraju na maksimumu i više od svojih mogućnosti. A oni su bili stvarno motivisani i igrali onako kako smo tražili, ali to je sport, ne znači da ako se sve ispoštuje da će doći do pobjede. Bilo je velikih problema u odbrani, s tim segmentom nisam zadovoljan i na tome ćemo poraditi, kao i završnicom utakmice gdje smo imali dosta sitnih grešaka u odbrani i napadu. Kad se sve sabere, podjela bodova bila je najrealniji i najpravedniji ishod", naglasio je trener Borca m:tel.