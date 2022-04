Srbija dobila rivale u Dejvis kupu - Novak protiv Rafe!? Troicki i ekipa kreću iz Valensije, moguć sudar titana!

Ukoliko se najbolji igrači odazovu pozivu reprezentacije postoji šansa da već u grupnoj fazi gledamo duel Novaka i Rafe!

Izvor: Profimedia

Srbija je dobila rivale u Dejvis kupu, a ukoliko se budu odazvali najbolji postoji šansa da gledamo okršaj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u grupnoj fazi u Valensiji!

Ekipa koju predvodi selektor Viktor Troicki igraće u tom španskom gradu sa selekcijama Španije, Kanade i Južne Koreje u grupi B, odlučeno je danađnjim žrijebom. Jasno je ko su favoriti, a ako u septembru (od 14. do 18.) zaigraju Nole i Rafa, biće to pravi spektakl za sve.

Po dva najbolja tima idu dalje, do nokaut faze koja se održava u Malagi (od 21. do 27. novembra). U grupi A u Bolonji su Hrvatska, Italija, Argentina i Švedska, u grupi C (Hamburg) su Francuska, Njemačka, Belgija i Australija, dok u Glazgovu u grupi D igraju Amerika, Velika Britanija, Kazahstan i Holandija.

"Dva najbolja tima u svakoj grupi obezbijediće nokaut fazu finala Dejvis kupa 2022. Žrijebom za nokaut fazu izvučeni su četvrtfinalni rivali u kojima će se sudariti četiri pobjednika grupa i četiri drugoplasirana tima iz grupnih takmičenja. Srbija ukoliko bude prva u Grupi B u četvrtfinalu igraće protiv drugoplasirane ekipe u grupi A, ukoliko Srbija ostvari drugo mjesto u Grupi B u četvrtfinalu igraće protiv prvoplasirane selekcije u Grupi C", navodi se u saopštenju.

Sve faze finala igraće se na tvrdoj podlozi i u zatvorenom. U Malagi će igrati osam najboljih selekcija.

