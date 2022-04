Podrška Olimpijskog komiteta BiH najboljim sportistima!

Olimpijski komitet BiH je donio odluku da sportistima koji su učestvovali na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine dodijeli po 10.000 KM.

Izvor: Olimpijski komitet BiH

Juče je održana 16. redovna sjednica Izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta BiH kojom je predsjedavao prof.dr Milanko Mučibabić zajedno sa potpredsjednicima OK BiH prof.dr Izetom Rađom i Marijanom Kvesićem. Na pomenutoj sjednici su razmatrane aktivnosti OK BiH predviđene Planom i programom za tekuću godinu.

Jedna od najznačajnijih tema je svakako bila podrška vrhunskim sportistima, a posebno sportistima koji su na Olimpijski igrama u Tokiju 2020 godine, učestvovali sa ostvarenom A normom (Amel Tuka - atletika, Larisa Cerić - džudo, Mesud Pezer - atletika, Lana Pudar - plivanje i Nedžad Husić – taekvondo) koji i nakon Olimpijskih igara potvrđuju vrhunske rezultate.

Uvažavajući činjenicu da su Olimpijsku igre u Parizu za dvije godine, Olimpijski komitet BiH je odlučio da gore navedenim olimpijcima sa A normom, u ovoj godini dodijeli po 10.000,00KM, kako bi mogli da planiraju pripreme i nastupe i poboljšaju svoje rezultate, te u narednom periodu ponovo pokušaju da ostvare A olimpijsku normu za OI Pariz 2024.

Pored navedenih Olimpijskih igara, OK je razmatrao i donio Odluku da za Mediteranske igre, koje će biti održane u Alžiru 2022. godine, u potpunosti finansira učešće za 22 sportista koji su kandidati za najveći plasman i odličja kao i njihovih 7 pratećih trenera.

"Ovom prilikom se OK BiH zahvaljuje uvaženim sponzorima koji podržavaju rad OK BiH i u ovim teškim vremenima za sport. Takođe, napominjemo da od državnih organa nismo dobili nikakva sredstva do sada, kako od Savjeta ministara BiH, tako i od entitetskih ministarstava nadležnih za sport. Očekujemo da će državni organi u narednom periodu ispuniti svoje obaveze, jer Olimpijski komitet BiH predstavlja sport Bosne i Hercegovine , zajedno sa sportskim savezima BiH i sportistima, a mnogo više bi imali mogućnosti za bolje rezultate kada bi nam državni organi i nadležna ministarstva za sport omogućili adekvatno finansiranje, kako mladih sportista, tako i potencijalnih i evidentnih kandidata za OI Pariz 2024., te njihovih saveza i klubova iz kojih dolaze", rekao je predsjednik Olimpijskog komiteta Milanko Mučibačić.

