Ovo je sramota i umoran sam više! Zverev otvorio dušu nakon finala - svaka čast Alkarazu, ali sam ljut! Ne može ovako...

Njemački teniser podigao glas poslije finala Madrida.

Njemački teniser Aleksander Zverev podbacio je u finalu protiv španske senzacije Karlosa Alkaraza i izgubio je za sat vremena. Praktično se nije ni pojavio na meču u kojem je Madrid klicao svom novom ljubimcu, koji ima tek 19 godina.

Poslije glatkog poraza, Zverev je sportski čestitao Špancu, ali je imao i oštru poruku za ATP i za rukovodstvo turnira, jer je ukazao na to da nije imao adekvatan tretman. A došao je u Madrid kao aktuelni i dvostruki šampion.

"Alkaraz igra nevjerovatno i apsolutno ne postoji sumnja oko toga. On igra nevjerovatno. Ali ipak moram da kažem jednu stvar...", počeo je Zverev.

"ATP je apsolutno sramotno uradio svoj posao ove nedjelje. Prije dva dana sam otišao u krevet u 4 ili 4.30 ujutru, a juče sam legao u 5.20. Znate, ako normalna osoba ode jedne noći u krevet u 4, a sljedeće u 5, biće joj veoma teško da se uopšte probudi. A meni je bilo teško da tako igram finale protiv Karlosa Alkaraza, koji je za mene trenutno najbolji igrač na svijetu. Sada sam malo ljut, rekao bih, jer nisam imao koordinaciju u finalu", rekao je Zverev.

On je u dahu nastavio da iznosi kritike i posljedice svog katastrofalnog ritma u glavnom gradu Španije.

"Nisam imao koordinaciju pri servisu, pri udarcima. Promašio sam dva udarca koji su bili super-laki, jer vidim lopticu, a sve mi se pomjera pred očima".

Zverev je naglasio da ne želi da umanji pobjedu mladog Španca.

"Neću da mu bilo šta oduzmem, a danas je očigledno bilo da ga ne bih pobijedio i da sam bio svjež, ali definitivno bi bio bolji meč. Na kraju dana, mislim da su svi ostajali do kasno, neki su se možda zabavljali do kasno, ali ako ostaneš do 4 ujutru, sljedećeg dana si 'mrtav'. A ja sam igrao sljedećeg dana. Ako to uradiš opet i narednog dana ostaneš do 5, onda ćeš imati teškoće da ostaneš budan. Ponavljam, ne želim da mu bilo šta oduzmem, ali iskreno žao mi je zbog načina na koji sam odigrao finale, jer je ovo mogao da bude veoma dobar meč. Ovo bi mogao da bude sjajan duel, ali apsolutno nisam imao šansu da budem onaj pravi ja. I apsolutno nisam imao šansu da odigram na svom nivou. I ovo nije prvi put da se ovo dešava. U Akapulku sam igrao do 5 ujutru. Igrao sam do 5 ujutru! Bio sam poslije toga budan do 8.30. To se događa iz nedjelje u nedjelju i da budem iskren, malo sam umoran od svega toga".

