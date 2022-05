Titula se vratila u Banjaluku: Borac m:tel šesti put šampion BiH! (FOTO)

Iako su Banjalučani doživjeli iznenađujući poraz pred svojim navijačima od Gračanice, poklopio im se rezultat iz Bugojna, gdje je Iskra savladala Slobodu i Tuzlacima stala na put ka tituli.

Šesti put u istoriji rukometaši Borca m:tel osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine, iako su do nje stigli spletom srećnih okolnosti u 28. kolu Premijer lige BiH.

Naime, u banjalučkom "Boriku" gosti iz Gračanice odigrali su odličan meč i slavili 26:24 (13:12) i činilo se da će "crveno-plavi" propustiti i drugu "meč loptu" da se okite titulom.

Ipak, u tome im je pomogla ekipa Iskre. Meč u Bugojnu trajao je nešto duže, domaći su uspjeli da savladaju Slobodu 24:23, tako da su Tuzlaci ostali bez šanse da u preostala dva kola stignu Banjalučane.

Bugojancima je ovaj trijumf bio od izuzetne važnosti u borbi za opstanak, tako da je u dvorani uslijedilo veliko slavlje.

Kada je u pitanju sam meč, Draganić je nakon 90 sekundi doveo Borac m:tel u vođstvo, nakon čega je Subotić odbranio sedmerac gostima, koji su u četiri i po uvodna minuta bili bez gola. Ipak, nakon što je Knežević povisio na 2:0, uslijedila je serija rukometaša Gračanice 3:0 i njihovo prvo vođstvo u sedmom minutu.

Uslijedio je period igre gol za gol, uspjeli su gosti da sačuvaju minimalno vođstvo, a onda u 18. minutu prvi put steknu dva gola prednosti (8:10), što je primoralo Mirka Mikića da zatraži tajm-aut.

Predah je prijao "crveno-plavima". Iako Milićević nije imao sreće, dva puta je uzdrmao okvir gola, u 21. minutu spasa za goste nije bilo - efektnim pogotkom izjednačio je na 10:10.

Zatim su gosti postigli novi gol i dugo je na semaforu stajalo 10:11, da bi Perić fenomenalnim golom izjednačio na 11:11.

Ipak, do odlaska na odmor raspoloženi gosti ponovo su stigli do prednosti, te na pauzu otišli sa "plus jedan" - 12:13.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 3 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 6 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 9 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 12 / 13 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 13 / 13

Gosti su bolje otvorili i nastavak, te mini-serijom 2:0 stigli do 15:12. Vodila se zatim velika borba, probudili su se Banjalučani i stigli do 18:18, a onda je Perić još jednom spektakularno pogodio za vođstvo Borca m:tel u 46. minutu.

Međutim, ponovo su uzvratili gosti, postigli četiri brza gola i vratili prednost na svoju stranu, te u odlučujućih deset minuta meča ušli sa tri gola "viška" - 19:22.

Bilo je evidentno da su "crveno-plavi" pod ogromnim pritiskom, tako da nisu bili u stanju da dođu do preokreta, čime je propala i druga meč lopta da osvoje titulu i nakon godine pauze vrate je u Banjaluku.

Na kraju je završeno 24:26.

Banjalučani su tako stigli do šeste titule. Do sada su najbolji bili 2013, 2014, 2015, 2017. i 2020. godine.

PREMIJER LIGA BIH - 28. KOLO:

Borac m:tel - Gračanica 24:26

Krivaja - Izviđač

Sloga (GV/U) - Maglaj 42:33

Leotar - Konjuh

Iskra - Sloboda 24:23

Bosna (S) - Gradačac

Vogošća - Bosna (V) 26:27

Slobodna: Sloga (D)

TABELA: Borac m:tel 45, Sloboda 37, Izviđač 32, Gračanica 31, Leotar 30, Vogošća 26, Sloga (D) 23, Krivaja 23, Konjuh 22, Maglaj 22, Bosna (V) 23, Iskra 21, Gradačac 19, Sloga (GV/U) 18, Bosna (S) 14.