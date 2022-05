Ako ćete da zviždite Novaku, nemojte da dolazite! Legenda održala lekciju groznoj publici u Parizu: To su oni sa mreža!

Čuveni stručnjak Patrik Muratoglu imao je šta da kaže publici sa Rolan Garosa koja zviždi Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je aktuelni branilac trofeja na Rolan Garosu, ali utisak je da se niko ne ponaša kao da je tako. Organizatori su izrazili nepoštovanje tako što su ga "gurali" da igra već dva puta na stadionu "Suzan Lenglen", a šta tek reći za publiku koja mu zviždi u maltene svakoj prilici...

Tako su ga pozdravili zvižducima čim je kročio na teren protiv Dijega Švarcmana, dok su reagovali na isti način čim je njegovo ime spomenuto dok je Rafael Nadal davao intervju pred njihov 59. međusobni duel.

Zbog toga nema nikakve dileme uz koga će publika biti večeras od 20.45 kada Novak Đoković i Rafael Nadal budu igrali za mjesto u polufinalu Rolan Garosa na "Šatrijeu". Većinski će podržavati svog miljenika Nadala, osvajača 13 grend slem trofeja u Parizu, ali to opet nije razlog da zvižde Srbinu.

Zbog toga je reagovao i legendarni teniski trener Patrik Muratoglu, poručivši da svi oni koji su planirali da urade tako nešto, ne treba ni da dođu na meč.

"Nema smisla da zviždite Đokoviću. Ako vam se ne sviđa, nemojte da dolazite... Kada dođete da gledate morate da cijenite ove nevjerovatne sportiste i spektakl koji nam daju i bodrite ih u tome. To je minimum koji možete da uradite. Ali opet, vjerovatno oni koji dođu i vrijeđaju su isti oni koji vrijeđaju na društvenim mrežama", poručio je čuveni teniski trener pred okršaj koji željno iščekuje čitav svet.

Sličnog mišljenja je i bivši teniser Aleks Koreča koji Rolan Garos prati kao novinar za Eurosport.

"Zašto zviždite? Ne sviđa mi se to, čovječe... To je Novak Đoković. Toliko toga je pokazao, tako da podržite obojicu i samo uživajte u meču. To je sve što nam je potrebno", naglasio je Španac kome je više muka od zvižduka koje pariska publika upućuje.

Iako budu zviždali, nadamo se da će Novak Đoković pronaći način da ih ućutka, kao što je to već činio. Do sada je dva puta pobijedio Nadala na Rolan Garosu i jedini je koji je to uspio više od jednom.