Evo kada igraju Đoković i Nadal! Organizatori Rolan Garosa sve iznenadili - Novaku i Rafi se neće svidjeti termin!

Oglasili su se organizatori Rolan Garosa

Izvor: Profimedia

Duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u četvrtfinalu Rolan Garosa biće odigran u utorak poslije 20.45 časova! To su u ponedjeljak objavili organizatori takmičenja, zakazavši taj duel ipak za noćni termin na centralnom terenu "Filip Šatrije".

Prethodnih dana Novak nije imao uvijek priliku da igra na glavnom stadionu kompleksa u Parizu, jer su ga selili na manji, "Suzan Lenglen", što je izazvalo brojne reakcije Đokovićevih navijača. Kao aktuelni šampion i svjetski "Broj jedan", očekivalo se da dobije prednost u odnosu na Nadala i njegove mečeve, ali ipak nije bilo tako.

Anketa Ko će pobediti u četvrtfinalu Rolan Garosa? Rafael Nadal 11.43% (4)

Novak Đoković 88.57% (31) Povratak na glasanje Ko će pobediti u četvrtfinalu Rolan Garosa? Rafael Nadal

Novak Đoković Glasaj Rezultati

Rafa je tako u nedjelju na "Šatrijeu" pobijedio Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima i to u drami od pet setova, pa je onda mnoge šokirao izjavom da će mu duel protiv Noleta možda biti posljednji u karijeri. Možda i pod tim utiskom, komentator Eurosporta Mats Vilander poručio je iste večeri da će meč Đoković – Nadal biti najveći u istoriji tenisa, s obzirom na sve okolnosti.

Iako je postojala dilema oko termina i iako je nagađano da će igrati tokom dana, ipak je definitivno da će igrati po mraku, što Nadal otvoreno priznaje da ne voli zbog velike vlažnosti, komplikovanijeg odskoka loptice, niže temperature.... Sa druge strane, ni Novak nije oduševljen nastupom noću na toj podlozi. Tako je u nedjelju poslije trijumfa protiv Švarcmana rekao da mu je drago što je igrao danju. "Da smo igrali noću, sve bi bilo sporije, loptica bi niže odskakala i to bi više odgovaralo mom protivniku", rekao je on poslije plasmana u četvrtrfinale.

Takođe, da je ova odluka iznenađujuća potvrđuju i riječi Saše Zvereva, koji je tokom vikenda izjavio da očekuje da će on igrati u utorak noću. "Prilično sam siguran da ću ja igrati u utorak uveče. Prosto će tako biti i za to se spremam", rekao je on i ipak nije bio u pravu.

Jedno je sigurno – biće to spektakl za uživanje, kao što je bio i prošle godine, kada je Novak pobijedio u polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske. Đoković i Nadal stvorili su u prethodne skoro dvije decenije najveće rivalstvo u istoriji svog sporta, a Srbin trenutno ima dvije pobjede više u međusobnim duelima, 30-28. Zbog njihovih okršaja je zastajao cijeli svijet i pratio kako titani igraju tenis, a isto će biti i u utorak uveče.

Ko pobijedi u tom četvrtfinalnom duelu igraće u polufinalu protiv pobjednika duela Aleksandar Zverev – Karlos Alkaraz, pa je ove godine veoma nezahvalno prognozirati da će pobjeda jednog od dvojice najvećih tenisera značiti i siguran put ka tituli. Posebno zato što je Alkaraz u Madridu nedavno pokazao da je u stanju da ih pobijedi obojicu.

(MONDO)