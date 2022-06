Učio je i živio kod Nadala, a sad igra s njim u finalu: Norvežanin izbacio Marina Čilića

Biće to pravi spektakl u Parizu! Hrvat nije uspio da dođe do borbe za tron Otvorenog prvenstva Francuske.

Norveški teniser Kasper Rud pobijedio je Marina Čilića u polufinalu Rolan Garosa i ušao u svoje prvo grend slem finale, u kojem će igrati protiv Rafela Nadala. Konačan rezultat meča bio je 3:1 (3:6, 6:4, 6:2, 6:2) za trenutno osmog igrača svijeta, rođenog u decembru 1998. godine.

Zanimljivo je to da je Kasper kao veliki talenat prije četiri godine živio i učio tenis u 'Akademiji Rafael Nadal' na Majorci, u Rafinom rodnom gradu Manakor. Očigledno je i te kako naučio lekcije, a sada će prvi put imati šansu da se odmjeri sa svojim učiteljem. Jedinim preostalim velikanom tenisa protiv kojeg nije igrao.

"Nevjerovatno je kada tako kažete. On je veliki igrač od Top 3 igrača protiv koga nisam igrao, mislim da je perfektno vrijeme za to, vrijedilo je čekati i konačno igrati protiv njega u finalu grend slema. Biće to poseban trenutak za mene. Nadam se da će biti posebno i za njega. Igrao je u mnogim finalima, ali bar prvi put igra protiv učenika svoje akademije. Biće zabavno, nadam se", rekao je Rud.

Rud je prije Čilića izbacio Rus Andreja Rubljova (3:2 u setovima), prethodno je eliminisao Poljaka Huberta Hurkača (3:1), Italijana Lorenca Sonega (3:2), Finca Emila Rusuvourija (3:0) i Francuza Žoa-Vilfreda Congu (3:1), koji je u tom meču završio karijeru.

Plasman u finale Rolan Garosa je rezultat karijere nekadašnjeg "Broja jedan" u juniorskoj konkurenciji i prvog Norvežanina koji je bio tako dobro kotiran među najvećim talentima na svijetu.

