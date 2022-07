"U tom trenutku me je Novak slomio!" Italijan vodio 2:0, ali jedan poen pamti!

Janik Siner je imao veliku prednost protiv Novaka Đokovića, ali na kraju nijednog trenutka nije bio blizu da meč završi u svoju korist.

Novak Đoković je ponovo uradio nemoguće i kada su ga svi otpisali, vratio se i pobijedio. Branilac trofeja je na Vimbldonu stigao do polufinala nakon što je protiv Janika Sinera gubio 2:0 u setovima.

I dok neki skandalozno optužuju da Đoković "nešto krije" u flašici, on je stigao do 26. uzastopne pobjede na Vimbldonu i približio se borbi za 21. grend slem trofej u karijeri. A njegov rival iz Italije je poslije meča znao koji je trenutak već u trećem setu bio taj koji ga je "slomio".

Siner je igrao sjajno u prva dva seta, doduše i Đoković je bio daleko od svog nivoa. Novak je otkrio kako je poslije drugog seta u toaletu razgovarao sa sobom pred ogledalom ne bi li se trgao, a i Italijan je bio svjestan trenutka koji je sve preokrenuo.

"Igra se pet setova. Kada vodite 2:0, svaki set igrate najbolje što možete. U trećem setu sam servirao, bilo je 0:15 i poslao sam forhend u mrežu, 0:30. Onda je odigrao dobar poen. Umjesto 15:30, bilo je 0:40 i tada me je slomio. Od tog poena je igrao bolje. Tek peti set sam odigrao na pravi način. Morao sam da odigram nešto više od toga jer je diktirao poene. To je to", rekao je Italijan na konferenciji za medije.

Siner kaže da nije odustajao.

"Samo sam pokušavao da nastavim. Mislim da sam igrao dobro. Znao sam da će se nešto promijeniti pa sam pokušao i da se pripremim za to. Sigurno je da pozitivno razmišljate kad osvojite prva dva seta. Čak i ako bude 2:2, u istom ste položaju kao rival. Obojica moramo da igramo peti set u tom slučaju. Dao sam sve od sebe. Nadam se da ću se jednog dana vratiti i igrati još bolje", poručio je Janik Siner.

