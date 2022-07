Novakova grend slem bajka - stigao je do broja 21! Srbin piše istoriju! (FOTO)

Ovo su sve grend slem titule koje je Đoković osvojio u karijeri.

Novak Đoković šampion Vimbldona! Po sedmi put u karijeri osvojio je pehar na londonskoj travi, ukupno 21. do sada! Prestigao je Rožera Federera (20) i došao na korak do Rafaela Nadala (22).

U meču za pehar savladao je Nika Kirjosa poslije preokreta i tako još jednom pokazao zašto je najbolji. Poslije tog trijumfa, njegova niska najvećih trofeja u tenisu bogatija je za još jedan trofej iz Londona, pa je foto-album Novakovih slika sa peharima još ljepši.

Pogledajte ga i uživajte u svakoj slici, ništa ljepše danas nećete vidjeti:

Australijan Open 2008. Australijan Open 2011. Vimbldon 2011. US Open 2011. Australijan Open 2012. Australijan Open 2013. Vimbldon 2014. Australijan Open 2015. Vimbldon 2015. US Open 2015. Australijan Open 2016. Rolan Garos 2016. Vimbldon 2018. US Open 2018. Australijan Open 2019. Vimbldon 2019. Australijan Open 2020. Australijan Open 2021. Rolan Garos 2021. Vimbldon 2021.

Prvi grend slem pehar podigao je u Melburnu 2008. godine, a najnoviji u nedjelju u Londonu. Nema namjeru da se tu zaustavi, jasno je da želi da prestigne i Španca.

Ovako izgleda retrospektiva Novakovih grend slem uspjeha do sada...

AUSTRALIJAN OPEN

Australijan Open 2013.

Najuspješniji grend slem za Đokovića je Australijan open. Čak devet puta je bio najbolji u Melburnu. Da nije bilo političkih igara i deportacije možda bi imao i dvocifren broj titula sa ovog takmičenja...

Prvi je osvojio 2008. godine pobedom protiv Žoa-Vilfreda Conge, a svi pamte i čuveno finale iz 2012. od skoro šest sati sa Nadalom, a slavio je i 2011, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020. i 2021. godine.

Kada su protivnici u Melburnu u pitanju Endija Mareja savladao je čak četiri puta (2011, 2013, 2015 i 2016. godine) Rafu Nadala dva puta (2012, 2019), a po jednom Dominika Tima (2020) i Danila Medvedeva (2021).

ROLAN GAROS

Od svih grend slemova najmanje je slavio u Parizu. Na Rolan Garosu pobijedio je dva puta. Prvi put 2016. godine kada je savladao Endija Mareja, a 2021. je poslije dva seta zaostatka savladao Stefanosa Cicipasa.

Na pariskoj šljaci nekoliko puta stizao je do same završnice, ali ga je na tom putu najčešće zaustavljao Nadal.

VIMBLDON

Vimbldon 2018.

Za Srbina Vimbldon je drugi najuspješniji grend slem. Čak sedam puta je slavio u engleskoj prestonici, a ovo mu je četvrta uzastopna titula na kultnom stadionu. Još jednom je podigao pehar na čijem vrhu se nalazi ananas.

Prvi trofej osvojio je 2011. godine kada je savladao Rafaela Nadala. Potom je 2014. i 2015. godine bio bolji od Rodžera Federera, a ona je krenula dominacija. Nole je 2018. godine savladao Kevina Andersona, godinu dana poslije toga Rodžera Federera, pa je usledila pauza pošto zbog korone nije bilo turnira 2020. godine. Prošle godine dobio je Matea Beretinija.

US OPEN

US Open 2011.

Đoković je tri puta slavio u Njujorku. Prvi put to mu je pošlo za rukom 2011. godine kada je dobio Rafaela Nadala. Čekao je četiri godine na drugi trofej, pošto je 2015. savladao Rodžera Federera, a 2018. godine je u finalu savladao Huana Martina del Potra.

Srpski as bio bi glavni favorit i na ovogodišnjem US openu, ali zbog pravila o vakcinaciji mu ulazak u Ameriku nije dozvoljen. Možda se nešto promijeni do početka turnira...