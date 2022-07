"Svaki dan mi nedostaje Mihael!" Šokantan govor Šumaherove žene, kroz suze je otkrila nove detalje!

Iako već skoro cijelu deceniju javnost malo zna o njemu, Mihael Šumaher i dalje pobjeđuje, ali u isto vrijeme i nedostaje svojoj porodici.

Izvor: Profimedia/Sascha Thelen/dpa

Dirljive scene viđene su u Kelnu, gdje je supruga Mihaela Šumahera Korina zaplakala dok je primala nagradu u ime svog muža. Šumaher je dobio prestižnu "Državnu nagradu", najveću počast njemačke savezne države Sjeverna Rajna-Vestfalija. Predsjednik te regije Hendrik Vust rekao je:

"Nevjerovatan rad i dostignuće MIhaela Šumahera kao sportiste i kao nekoga ko se borio za prave stvari i van granica svoje rodne Sjeverne Rajne-Vestfalije razlog je što mu dodjeljujemo ovu nagradu."

Takođe je istakao da je Šumaher "jedan od najvećih sportista svih vremena", a naglasio je da je uvijek pazio na ljude oko sebe. Nakon govora Korina Šumaher i ćerka slavnog vozača Đina-Marija su u njegovo ime preuzele nagradu.

Pričala je i Korina, kroz suze i emocije i rekla šokantnu stvar - da joj njen muž nedostaje!

"Nedostaje mi Mihael svaki dan, ali ne samo meni. Nedostaje djeci, porodici, njegovom ocu, svima. Svima nam fali, a on je tu. Drugačiji je, ali tu je i to nam daje snagu. Pokušavamo da nastavimo dalje kao porodica, što bi on i htio. Uvijek nas je štitio, a sad štitimo mi njega", rekla je kroz suze.

Njihov sin Mik koji trenutno vozi Formulu 1 za Has nije mogao da se pojavi na svečanosti, a kao pratnja Korini i Đini-Mariji bio je Žan Tod, nekadašnji predsjednik FIA i šef Ferarija. Sama Korina nije mogla da izdrži i zaplakala je pred svima, a onda je mikrofon uzeo Žan Tod.

"Upoznao sam Mihaela prije 30 godina u Ferariju i on spaja milione nas", rekao je on.

Kada je nagrada dodjeljivana čule su se burne ovacije, a za Toda je to nešto sastavim uobičajeno.

"To je normalno, niko nije bio spreman da sve ovo bude tako emotivno za Korinu, ali nekada je i dobro da malo izgubite kontrolu", rekao je Tod.

Šumaher je 2013. godine na skijanju zadobio teške povrede i oštećenja mozga, nakon čega je uveden u indukovanu komu. Iz nje se probudio 2014. godine, ali od tada nije viđen u javnosti i ne zna se kakvo je tačno njegovo stanje.