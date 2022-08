Gradonačelnik Banjaluke odgovorio čelnicima Borca: "Posvetićemo se zahtjevu klubova, prema nekome se moramo ogriješiti"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković govorio je o problemima zauzetosti dvorane Borik, s kojima su javnost upoznali čelni ljudi banjalučkih klubova.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Zauzetost najveće i najpoznatije banjalučke dvorane, prije svega u septembru, a zatim i decembru, stvara velike probleme klubovima koji treniraju i domaće utakmice igraju u "Boriku", pa su čelnici Rukometnog kluba Borac m:tel, Ženskog rukometnog kluba Borac, Odbojkaškog kluba Borac i Košarkaškog kluba Borac na vanrednoj konferenciji za medije željeli da upoznaju javnost sa problemima koji traju već duži niz godina.

Naime, zbog održavanja 27. Međunarodnog sajma knjiga u Banjaluci od 6. do 12. septembra, sportski kolektivi moraće da pronađu alternativno rješenje za treninge i utakmice, s obzirom da domaće mečeve neće moći da igraju u "Boriku", ali ni da treniraju.

Čelnici Borca zatražili su hitan sastanak sa Gradskom upravom Grada Banjaluka, a o svemu ovome na današnjoj konferenciji za medije govorio je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Svjestan je Stanivuković da je ovaj problem aktuelan već desetak godina i da se remete mnogi već zakazani planovi aktitvnosti.

"To je problem aktuelan već deset godina, drago mi je da su mnoge slobode zaživjele u ovom gradu mojim izborom. Oni koji nisu 20 godina po tom pitanju nisu ništa napisali sada pišu i ja sam srećan zbog toga", započeo je Stanivuković svoje izlaganje pa dodao:

"Ako ne date dvoranu onima koji žele Sajam knjiga onda ne podržavate knjige, a ako date za knjige onda ne volite sport. Prema nekome se morate ogriješiti. Do sad je bila praksa da to tako ide i vjerujem da je to i sada urađeno po automatizmu. Danas smo već počeli razgovore o tom problemu, da se vidi da li za tu manifestaciju (op.a. Sajam knjiga) može pronaći druga lokacija koja neće da remeti plan aktivnosti koji već postoji".

Gradonačelnik Banjaluke najavio je još jednu manifestaciju koja će "otuđiti" dvoranu Borik od banjalučkih klubova.

"Stigao mi je poziv iz Srbije koja želi dvoranu za obilježavanje Dan srpskog jedinstva 15. septembra. Dvorana je potrebna četiri dana prije i dva dana poslije. Ako damo dvoranu, onda nema sporta. Naravno da ćemo izaći u susret da bude obilježen Dan srpskog jedinstva. Mnogi će se pitati zašto u dvorani. Možda padne kiša, ne mogu organizatori da rizikuju. U tom periodu je predviđen turnir u borilačkim vještinama, mi smo ponudili dvoranu Obilićevo za to. Tražimo neki balans. Negdje mora biti neka mala šteta, pogledaćemo šta su prioriteti, kome više koristi i kome će manje naštetiti", dodao je Stanivuković.

Stanivuković je na kraju dodao kako će se zahtjevu banjalučkih klubova maksimalno posvetiti.

"Prema zahtjevu uvaženih klubova ćemo se makismalno posvetiti i ljudski vidjeti da nas razumiju, a i mi njih kao i organizatori svega toga. Pokušaćemo sve događaje 'ispremještati' i da svako zadovolji svoje potrebe", zaključio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.