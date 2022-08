Kako riješiti problem zauzetosti dvorane "Borik"? Vapaj čelnika Borca i molba Gradskoj upravi: Ovako više ne možemo!

Čelni ljudi Rukometnog kluba Borac m:tel, Ženskog rukometnog kluba Borac, Odbojkaškog kluba Borac i Košarkaškog kluba Borac na vanrednoj konferenciji za medije upoznali javnost sa problemima sa kojima se susreću zbog nedovoljnog broja slobodnih termina.

Zauzetost najveće i najpoznatije banjalučke dvorane, prije svega u septembru, a zatim i decembru, stvara velike probleme klubovima koji treniraju i domaće utakmice igraju u "Boriku", pa su čelnici Rukometnog kluba Borac m:tel, Ženskog rukometnog kluba Borac, Odbojkaškog kluba Borac i Košarkaškog kluba Borac na vanrednoj konferenciji za medije željeli da poznaju javnost sa problemima koji traju već duži niz godina.

Naime, zbog održavanja 27. Međunarodnog sajma knjiga u Banjaluci od 6. do 12. septembra, sportski kolektivi moraće da pronađu alternativno rješenje za treninge i utakmice, s obzirom da domaće mečeve neće moći da igraju u "Boriku", ali ni da treniraju.

Nije to problem samo seniora, nego i svih omladinskih selekcija. Pomenuti klubovi okupljaju oko 1.000 sportista, kaže direktor RK Borac m:tel Vladimir Branković.

"Okupili smo se danas kako bismo ukazali na problem, jer naši klubovi gube više od 20 dana u septembru, gdje se moramo snalaziti za alternativne dvorane i termine, što je nemoguće u Banjaluci, koja je limitirana brojem dvorana. Klubovi u ovakvim uslovima ne mogu raditi. Početak sezone dočekujemo u drugim dvoranama, drugim podlogama gdje dolazi do velike mogućnosti povrede igrača. Pored toga, igrači ne mogu non-stop mijenjati dvorane i gradove. Prošle godine smo trenirali u Čelincu, Laktašima, snalazili se po školama, ali to ne se može uklopiti u budžete naših klubova. Rizikujemo povrede zbog, ne mogu reći neke samovolje, nego lošeg sistema. Niko tu namjerno ne pravi greške, nego je sistem nakaradno postavljen. Put do pakla je popločan dobrim namjerama - neko nekom hoće da učini uslugu i da mu dvoranu za korištenje, a istjera iz nje više od 1.000 sportista, od djeteta od sedam godina do igrača iz seniorskog pogona. U narednom periodu, ali veoma brzo, moramo se dotaći toga i formirati komisiju koja će iznijeti probleme i gdje će Grad Banjaluka morati nas saslušati i uslišiti naše molbe", istakao je direktor "crveno-plavih".

S njim se slaže i Darko Savić, direktor Ženskog rukometnog kluba Borac.

"Moramo naglasiti da danas ne govorimo samo o Sajmu knjiga. To je samo kap koja je prelila čašu. Teško je naći drugu opciju za devet dana. Odmah nakon toga dolazi neki turnir iz neolimpijskog sporta, koji nas opet 'protjeruje' na četiri dana. Ti se turniri non-stop nastavljaju, tako da mi na početku sezone sigurno nećemo igrati u našoj dvorani, niti ćemo se tu pripremati", ističe Savić, te dodaje da se njihovi problemi neće okončati u septembru.

"Onda se sve nastavlja pred kraj polusezone, na Novogodišnjem turniru u malom fudbalu, za koji zaista ne shvatamo zašto kvalifikacione utakmice moraju da se igraju u 'Boriku'. Zašto to mora da traje mjesec dana? Zašto sve kod nas mora da bude tako grandiozno, sa tolikim brojem klubova, da je to najveći turnir svake godine? Da sljedeće godine bude još veći... Jednostavno, smatramo da klubove nikad niko nije pitao za mišljenje. Mi ulažemo ogromnu količinu energije i finansijskih sredstava da bismo nešto napravili, a onda dođemo u situaciju da jednostavno dobiješ mejl u kojem piše da od toga nema ništa i da treba da se snađeš. Ne znam kako da se snalazimo", razočaran je Savić.

Ističe da su pojedinci ovu inicijativu banjalučkih klubova pogrešno protumačili.

"Od juče dobijam pozive i poruke sa pitanjem šta ste radili prethodnih 20 godina. Način na koji pojedini ljudi razmišljaju - oni prije su griješili pa ćemo mi nastaviti da griješimo - nije dobar. Ćutnja nikad nije donijela promjene. Ne želimo nikog da kritikujemo, tražimo samo da nas neko sasluša i da se pokuša naći rješenje, kako bi sportska udruženja trpila manju štetu. Neko nekom želi da učini malu uslugu, a tom uslugom možda je nekog drugog oštetio pet puta više. Smatramo da bi u komisiji za dodjelu prava na korištenje dvorane od javnog interesa za Grad morali da budu uključeni klubovi poput RK Borac m:tel, KK Borac, OK Borac i ŽRK Borac, koji bi mogli i da utiču na donošenje odluka."

Dodaje da rješenje postoji.

"Za Sajam se vrlo lako može riješiti, ako postoji dobra volja. Prošle godine posjeta Sajmu po ovim velikim vrućinama je bila veoma mala, dok smo mi prisiljeni da treniramo. Možda bi se taj Sajam mogao premjestiti u centar grada, u "Parkić", imaju ove novogodišnje kućice koje negdje stoje negdje na skladištu. To bi bila jedna od dobrih ideja, jer sigurno bi posjeta bila bolja u parku ili na Trgu Krajine."

Promjena dvorana i te kako utiče na sportiste, kojima je teško da se prilagode na drugačije podloge, pa dolazi do velikog broja povreda.

"Vremena se mijenjaju. Ne možemo i nakon 20 godina da zabijemo glavu u pijesak, pravimo se svi mrtvi i to ide tako kako ide. Onda kad neko digne glavu iz pijeska, njih 20 skoči na nas i pita nas šta se bunimo. Jednostavno, ljudi se povuku i to tako ide godinama. Pitam se, je li sport potreban gradu? Da li iko razmišlja o tome da smo mi prošle godine, u periodu nakon što nam je dvorana oduzeta i nakon što smo morali da radimo u Kampusu po mjesec dana, da smo imali povredu Lane Lončar koju još nismo zaliječili. Samo ta povreda nas je koštala više od 20.000 KM, a ona još uvijek nije na terenu. Anđela Stojanović, najbolji igrač lige, koja je povrijeđena nakon zimske pauze, jer nismo imali mogućnost mjesec dana da treniramo u dvorani, nego smo išli u Kampus, ja ne znam da li to nekoga boli ili boli samo nas."

Muški i ženski odbojkaški klub Borac predstavljao je Aleksandar Dakić, koji ističe da u Banjaluci ne postoji dovoljan broj adekvatnih dvorana koji bi primio sve sportiste.

"Da ne bude zabune, niko od nas nema ništa protiv ni Sajma knjiga, ni turnira borilačkih vještina, turnira u malom fudbalu... Mi samo tražimo da se nađe rješenje, da oni koji su zaduženi sa ovo što se dešava sjednu sa nama, da se i mi nešto pitamo. Mi treću sedmicu treniramo, a sljedeće sedmice nemamo termina i moramo se snalaziti u drugim salama, plaćati druge dvorane, kojih nema. Nije problem više ni platiti, nego što nema adekvatnih dvorana. Ovi klubovi imaju preko 1.000 članova. Gdje da ih smjestimo sve? Bitno je da nađemo zajedničko rješenje sa ljudima koji odlučuju ko će koristiti dvoranu", rekao je Dakić.

Vidi opis Kako riješiti problem zauzetosti dvorane "Borik"? Vapaj čelnika Borca i molba Gradskoj upravi: Ovako više ne možemo!

Milan Đajić ispred KK Borac istakao je da rješenje postoji, ukoliko bude postojala volja za njim.

"KK Borac nijednu pripremnu utakmicu ne može odigrati u 'Boriku', već idemo u Gradišku, Čelinac... Vjerujem da postoji sistemsko rješenje i ako bude volje u opštinskoj administraciji sve može da se riješi na kvalitetan način - preraspodjelom i premještanjem nekih organizacija u druge dvorane i druge lokacije. Mislim da to neće biti veliki problem ako bude volje. Ovdje je u pitanju interes sporta, omladine i ništa drugo. Ovim putem pozivamo nadležne da razgovaraju s nama, korisnicima, mada ih u 70-80 odsto slučajeva i ne koristimo iz ovih razloga", kazao je predsjednik Košarkaškog kluba.

"Ovaj problem postoji već dugi niz godina i naša je želja da se riješi, ne samo za ovu, nego i naredne godine", dodao je Đajić.

Za kraj, Savić je još jednom naglasio da inicijativa banjalučkih klubova da se riješi problem zauzetosti dvorane "Borik" nema nikakvu političku pozadinu, te da je jedini cilj da se pomogne sportskim kolektivima.

"U dvorani 'Borik' svi razumiju naše probleme, ali oni ni o čemu ne odlučuju. Oni su samo izvršioci. Ovo nema veze sa politikom. Nema ni veze ko je prije bio, ko je sada i ko će biti. To nas ne zanima. Zanima nas samo ko će nama da pomogne. Želimo da nas neko sasluša i da riješimo problem, bez pitanja gdje ste bili prošle godine, gdje ste bili prije pet godina. Možda tada čelnici ovih klubova nisu pričali međusobno i nisu ništa željeli zajedno da urade. A mi smo danas možda svi složni i svi isto razmišljamo, ulažemo, nismo tu da uzimamo od klubova, nego da damo nešto. Možda je danas pravi dan da započnemo nešto. Ne zanima me šta je bilo u prošlosti, zanima me šta će biti ubuduće. Želimo da nas konsultuju oko dodjeljivanja javnog interesa. Mislim da mi to zaslužujemo svojim rezultatima", istakao je Savić, naglasivši da je i dvorana "Centar" zauzeta, tako da je ŽRK Borac ostao bez opcija za odigravanje domaćih utakmica.

Odlučeno je i da se prema Gradskoj upravi Grada Banjaluka uputi molba za hitan sastanak, a osim pomenutih RK Borac m:tel, ŽRK Borac, OK Borac i KK Borac Gradu su se obratili i ORK Borac i KK Akademija.

