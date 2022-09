Nadal izgubio, pa "pecnuo" Đokovića? Ispao kao prvi favorit, a misli da bi Novaka dobio: "Možda bih osvojio Vimbldon..."

Rafael Nadal je priznao da je Frensis Tijafo bio bolji od njega, nije želio da se pravda problemima sa povredom, ali jeste imao jedan zanimljiv komentar.

Rafael Nadal je završio učešće na US openu! Legendarni Španac nije uspio da ostane u trci za svoj 23. grend slem u karijeri kojim bi dodatno pobjegao Novaku Đokoviću na vječnoj listi, pošto ga je savladao Amerikanac Frensis Tijafo već u osmini finala.

Nadal je poslije meča šokirao novinare izjavom da ne zna kada će opet igrati tenis, dok je trenutno u trci sa još dva tenisera za prvo mjesto na ATP listi. Ali tokom izjave poslije poraza u Njujorku, Španac kao da je malo "pecnuo" Đokovića.

Tijafo je Nadala savladao 3:1, a riječi Majorčanina nakon meča privukle su dosta pažnje. Uskoro će postati otac pa mu tenis nije prioritet, a tu je bila i priča o povredama. Žalio se Rafa već neko vrijeme na probleme sa njima, pa je jedan američki novinar pokušao da temu prebaci na to.

Upitan da li su i u kolikoj mjeri povrede uticale na pripremu i na rezultat u Njujorku, Nadal je aludirao da je i Novaku bio olakšan put ka tituli na Vimbldonu jer on nije bio zdrav.

"Možemo da pričamo o takvim stvarima i da se žalim na sve i svašta, ali to ništa ne mijenja. Da se nisam povrijedio možda bih osvojio Vimbldon ili osvojio neke druge turnire, možda bih izgubio neke druge, jer me te povrede ne bi ojačale i natjerale da budem još bolji. Postoje neke stvari koje su neočekivane, kao recimo osvajanje Australijan opena. Nekada stvari idu dobro, nekada ne, čak i kada se savršeno pripremiš. Nema izgovora. Moram da budem samokritičan, samo tako mogu da napredujem. Osjećao sam se dobro na treninzima pred turnir, kada je takmičenje počelo moj nivo je pao, da li zbog mentalne snage i takvih problema, ne znam. Igrao sam protiv igrača koji je bio bolji i to je to. Čeka me put kući", poručio je Nadal.