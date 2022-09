Amerikanac opleo po svojoj državi zbog Novaka - Pomozite mi da razumijem! Superstar psovao pred kamerama zbog Đokovića!

Jedan od najboljih igrača američkog fudbala u istoriji stao je u odbranu srpskog tenisera.

Novak Đoković nije dobio odobrenje od američkih vlasti i zbog toga nije mogao da učestvuje na US openu jer se nije vakcinisao. Iskoristio je to supertalentovani Karlos Alkaraz i osvojio takmičenje. Ujedno je preuzeo i prvo mjesto na ATP listi sa najmanjim brojem bodova, mada je jasno da ga to ne zanima mnogo. Za to vrijeme je jedan od najboljih američkih sportista napao sopstvenu državu zbog takvih odluka.