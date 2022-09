Miloš Nježić vodio Borac m:tel do prve pobjede u Premijer ligi BiH, sad slijedi Izviđač: Idemo hrabro u Ljubuški!

Junak pobjede nad Iskrom iz Bugojna bio je kapiten Banjalučana Miloš Nježić, koji je postigao 10 golova.

Borac m:tel je teže nego što se očekivalo stigao do prve prvenstvene pobjede u novoj sezoni.

Na krilima raspoloženog kapitena Miloša Nježića, crveno-plavi su slavili rezultatom 33:29 u banjalučkoj dvorani "Centar".

"Da nije bilo mojih saigrača, ne bih ni ja mogao da 'iskočim'. Danas sam to bio ja, sutra će neko drugi. Danas mi je bio dan, iskoristio sam to i samo sam htio pomoći svojoj ekipi. Muče nas te povrede, ali izdržali smo, ostali smo mentalno jaki i pobijedili. Krasilo nas je to i prošle sezone. Svjestan sam da nije bilo sve idealno, ali imamo dosta prostora za napredak, najviše u odbrani", rekao je Nježić, a prenio "Glas Srpske".

U narednom kolu, izabranici Mirka Mikića, koji nije bio zadovoljan uprkos trijumfu, idu u goste Izviđaču u derbiju trećeg kola.

"Biće teško, kao i uvijek. Nemamo šta izgubiti. Idemo hrabro da odigramo, da damo sve od sebe, da pokažemo koliko možemo u ovom trenutku", dodao je kapiten crveno-plavih.

