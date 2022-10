Vi to niste čuli, Tića Bošković je prva rekla! Bojana otkrila tajnu Srbije sa Svjetskog prvenstva: "Mi ovo ne damo!"

Naša odbojkašica Bojana Drča otkrila je kako su se reprezentativke bodrile i motivisale na terenu tokom osvajanja Svjetskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

O svojim utiscima i tome kako je izgledala saradnja sa Santarelijem u emisiji “Kec na jedanaest” na K1 televiziji govorila je zlatna odbojkašica Srbije Bojana Drča, koja je ponijela titulu najbolje tehničarke na svijetu na Svjetskom prvenstvu koje je Srbija osvojila. Putem video poziva uključila se i Milena Rašić, jedna od najtrofejnijih odbojkašica, koja je prije samo mjesec dana postala mama.

"I sam Santareli je rekao da je sam sebi stvorio ogroman pritisak i kroz cijelo prvenstvo je potpuno bio fokusiran na to da se osvoji medalja, da se svaka utakmica pobijedi. Nikada nije bilo kalkulisanja, u svaku utakmicu smo ulazile maksimalno koncentrisane i pripremljene zahvaljujući našem stručnom štabu", rekla je Drča za K1 televiziju.

Ova sportiskinja je istakla da je selektor unio novu pozitivnu energiju u tim i nije krio ni radost ni ljutnju zbog dešavanja na terenu.

Ponekad nas je i nervirao zbog toga što pokazuje svaku emociju, ali prosto, to je on. Bilo je situacija kada nešto griješimo i ne ide nam, pa nam on dodatno stvara tenziju. Ali mi smo ga prihvatile takvog kakav jeste i mislim da smo odlično funkcionisali ovih pet, šest mjeseci – ispričala je ona.

Pored grupnog uspjeha i zlatne medalje, Bojana Drča je dobila titulu najboljeg tehničara na svijetu.

"Zlato je nešto što najviše znači i to kolektivno je nekako najbitnije za mene. Naravno da mi prija da dobijem nagradu za najboljeg dizača na svijetu, bilo bi glupo da kažem bilo šta drugo. Ali uvijek ističem to da je ekipa na prvom mjestu i da nije bilo njih kao tima da mi dodaju loptu da ja dignem kako treba, ni ta nagrada ne bi došla. Medalja, pehar i sam taj uspjeh nas 14 je nešto što mi najviše znači – rekla je ova odbojkašica i objasnila da im je utakmica sa Poljskom bila najteža. "Vi nas ne čujete šta pričamo a se okupimo na terenu tokom utakmice, ali govorile smo “Mi ovo ne damo!”. Tića Bošković prva je to rekla, djevojke sa druge linije isto. To je taj srpski inat koji nam je pomogao".

U programu uživo emisije „Kec na Jedanaest“ Milena Rašić je otkrila da selektora Santorelija poznaje od ranije. "Igrala sam dosta utakmica protiv njega i nije mi se sviđao uopšte jer sam dosta puta izgubila od njega. Šalu na stranu, on je stvarno izvrstan stručnjak i vjerujem da je njemu bio najveći pritisak jer svi dobro znamo koliki je Terzić stručnjak koji je 20 godina bio na čelu tima i napravio toliki uspjeh sa ekipom. Vjerujem da je njemu bilo najteže. Ali na kraju, vidjelo se da su se djevojke uklopile i da im prija njegova energija".

Milena je jedna od najtrofejnijih igračica na svijetu, koja se od naše reprezentacije oprostila prošle godine.

"Nema mog povratka u tim, ali mislim da to nije problem jer smo na toj poziciji srednjeg blokera sigurni. Već godinama unazad imamo sjajne srednje blokere i djevojke koje su nastupale sad na Svjetskom prvenstvu na poziciji srednjeg blokera su zaista sjajne i sigurna sam da će napredovati još više. Što se toga tiče nema brige i nema ni razloga da se vratim" – rekla je Milena Rašić.