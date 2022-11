Karatisti BiH donijeli četiri medalje sa Svjetskog prvenstva: Apel za veću podršku institucija!

Čelnici Karate saveza Bosne i Hercegovine čestitali su bh. reprezentativcima na odličnom uspjehu na Svjetskom prvenstvu u Konji i pozvali nadležne institucije da obrate više pažnje na taj sport i adekvatnije podrže njihov budući rad i nastupe na najjačim takmičenjima.

Izvor: Anadolija/Denis Zuberi

Karate savez Bosne i Hercegovine održao je danas konferenciju za novinare povodom dobrih rezultata koje su bh. reprezentativci ostvarili na 12. Svjetskom prvenstvu u karateu koje je od 26. do 30. oktobra održano u Turskoj.

Generalni sekretar Saveza Admir Zukan kazao je da je takmičenje održavano u kategorijama kadeta, juniora i omladinaca (U21). Dodao je da je učestvovalo 1.846 takmičara iz 105 država, a reprezentacija BiH nastupila je sa 33 takmičara.

"Reprezentacija BiH osvojila je ukupno četiri medalje, od čega je jedna srebrna i tri bronzane i u generalnom poretku BiH je zauzela 21. mjesto", rekao je Zukan.

Najbolji rezultat iz karate reprezentacija BiH ostvario je Banjalučanin Pavle Dujaković koji je postao vicešampion svijeta u konkurenciji takmičara U21 i kategoriji do 60 kilograma. Pored Dujkovićeve srebrne medalje, još trojica bh. sportista su osvojili bronzane medalje, a to su Anes Bostandžić (U21, preko 84 kg), Emina Sipović (junior, do 59 kg) i Luka Pejić (junior, do 63 kg).

"Želim reći da je ovo mlada i perspektivna ekipa i da smo s pravom očekivali ovako izvanredne rezultate", dodao je Zukan.

Potpredsjednik Saveza Denis Muhović istakao je da BiH ima jednu od najboljih generacija karatista, o čemu svjedoče i rezultati na svim takmičenjima i kontinuitet osvajanja medalja.

"Zamolio bih medije da prenesete informaciju i poziv da institucije u Bosni i Hercegovini, kantonima i entitetima iz kojih dolaze naši takmičari prepoznaju ovaj rad i adekvatno nagrade ove takmičare kako bi uspjeli ove dijamante i naše najbolje sportiste održati u sportu i da nas još dugo raduju ovakvim uspjesima", poručio je Muhović, a prenijela agencija "Anadolija".

(mondo.ba)