Šok - povlači se srpska olimpijska šampionka! Ima tek 26 godina, a poslije čuda u Tokiju sada je objavila kraj karijere

Fenomenalna Jovana Preković završava karijeru sa tek 26 godina!

Šok! Sa samo 26 godina povlači se aktuelna olimpijska šampionka i heroina Srbije Jovana Preković! Ona je javno objavila da će se 12. novembra u Aranđelovcu održati njen posljednji meč u karijeri!

Jovana Preković dominira karateom već dugo vremena, a kruna karijere joj je zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju! Prvi veliki uspjeh postigla je 2016. godine u Monpeljeu kada je bila bronzana na Evropskom prvenstvu, a godinu dana kasnije u Izmitu uzela je zlato na EP.

Ima dvije titule svjetske šampionke iz 2018. i 2021. godine, a 2021. godine uzela je i još jedno svjetsko zlato. U Tokiju je redom u grupi pobjeđivala Đanu Faruk iz Egipta, Anitu Seroginu iz Ukrajine, Peruanku Aleksandru Grande i Marokanku Bisam Sadini. Potom je bila bolja od Turkinje Merve Čoban u polufinalu, a ovako je u duelu sa Kineskinjom Jin uzela zlato:

"Dragi ljudi, pozivam vas da dođete na moj posljednji meč koji će se održati 12.11 u SRC Šumadija u Aranđelovcu sa početkom u 19 časova", napisala je naša zlatna Jovana Preković u pozivu za svoj posljednji duel.

Ovoj odluci je "kumovala" i odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da karate izbaci sa Olimpijskih igara, pa je tako Roksanda Atanasov koja je sve ove godine trenirala Jovanu i najavila ovakav razvoj situacije prije nekog vremena.

"Tužna realnost je da karate neće biti u programu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Izvjesno je da ga neće biti ni u Los Anđelesu 2028. Zbog svega toga, jednostavno ne vidimo budućnost, jer nećemo moći da radimo kao što smo to činile do sada. Iz tog razloga postoji mogućnost da se moja trenerska i Jovanina takmičarska karijera završe ove godine. Jer, vraćamo se u sistem u kome nećemo imati podršku i slobodu koju smo imale dok je karate bio u programu Olimpijskih igara. Nema sumnje da je to težak udarac za naš sport. Karate apsolutno zaslužuje da bude u programu Olimpijskih igara, po svom kvalitetu, masovnosti i svim ostalim parametrima, ali jednostvno mi nemamo nikakav uticaj na te odluke koje se donose ", detaljno je opisala situaciju Roksanda Atanasov.

Po osvajanju zlata na Olimpijskim igrama Jovana je na sjajan način dočekana u Srbiji.