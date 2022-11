Grčka slavila u Cazinu: "Zmajice" ispustile veliku prednost u završnici meča

Ženska rukometna reprezentacija BiH poražena je u prvom meču pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od Grčke rezultatom 23:2.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Ženska rukometna reprezentacija BiH doživjela je poraz u prvoj utakmici pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. godine od selekcije Grčke rezultatom 23:21. "Zmajice" su u posljednjih desetak minuta prije kraja imale šest golova prednosti, ali nisu uspjele slaviti.

BiH - Grčka 21:23 (9:8)

U prvom poluvremenu vidjeli smo jako malo golova. Nakon trideset minuta igre "zmajice" su vodile sa 9:8 na krilima izvrsne Desire Kolašinac.

Drugo poluvrijeme reprezentacija BiH otvara odbranom, večeras odlične, Anice Gudelj. Sredinom drugog dijela "zmajice" su imale plus tri, a onda su ubacile u brzinu više i na krilima Desire Kolašinac stigle do plus šest (18:12).

Ipak, do kraja utakmice Grkinje smanjuju zaostatak i u 58. minutu stižu do vođstva od 21:20. Na kraju je bilo 23:21 za gošće u Cazinu.

Najefikasnija u našoj reprezentaciji je bila Desire Kolašinac sa sedam golova, Edina Demić je dala pet golova, a na golu je briljirala Anica Gudelj sa 14 odbrana.

U grčkim redovima Manija je postigla sedam golova.

Revanš utakmica je na rasporedu u subotu, a ponovo će se igrati u Cazinu sa početkom od 17 časova. Pobjednik ovog dvomeča izboriće plasman u glavnu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.