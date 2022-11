Srđan Đoković otkrio kada Novak završava karijeru! "Upisao je djecu u obdanište u Srbiji, živjeće ovdje"

Otac Novaka Đokovića otkrio je neke zanimljive detaje o srpskom teniseru.

Izvor: Profimedia/MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković igraće tenis još dve godine, a decu je upisao u obdanište u Srbiji. Ovo su samo neke od rečenica koje je otac najboljeg srpskog tenisera Srđan Đoković izgovorio gostujući u emisiji "Uranak" na "K1" televiziji. Pričao je o karijeri, planovima, ciljevima, porazu od Holgera Rune u finalu Pariza i mnogim drugim stvarima.

Istakao je i da se Novak pojavio u pravo vrijeme za srpski narod. "Novak se pojavio u najteže vrijeme za srpski narod u posljednjih 50 godina, pojavio se kao proviđenje, kao znak da mi nismo genocidan narod, da smo dio stare evropske civilizacije i da nemamo čega da se stidimo. Pokazao je da je nemoguće da neko toliko poštovan u cijelom svijetu dolazi iz 'lošeg' naroda kako su htjeli da nas predstave Zapadnjaci. I dalje pokušavaju tako da nas predstave, ali mi smo čvrsti uz svoju vjeru i svoj narod", rekao je Đoković.

Prokomentarisao je i odluke određenih država da ne puste Novaka da igra, poput Australijan opena. "Pun je enegije i elana, sa željom da nastavi tamo gdje je stao, ne svojom krivicom, već zbog ljudi koji su sebi dali za pravo da odlučuju da li će on igrati turnire ili ne. Nažalost je batina i dalje u njihovim rukama, ali sve se mijenja pa i to. Nadamo se da više neće miješati politiku i sport i da će sport ostaviti sportistima – rekao je Srđan i otkrio kakav je status učešća Novaka na Australijan openu - Isti kakav je bio kada su ga protjerali, zbog istih tih „gospodara svijeta“. Moram da biram riječi...Nisam ih birao onda kada su mi držali dijete u zatvoru nedjelju dana što je sramota svih tih ljudi. Novak u pritvoru nije mogao ni da čuje ni da vidi Srbe koji su mu ispred pružali podršku, ali on je postigao fantastičnu pobjedu, mnogo veću nego da je osvojio tih njihovih deset čuvenih Austalijan turnira, a više i ne brojim koliko ih je osvojio."

Ispričao je i da Nole razmišlja o kraju karijere, ali da prije toga želi da obori rekord. "On je najbolji i biće najbolji sportista svih vremena, a najbolji teniser svih vremena je već odavno. Po svim pokazateljima biće i najbolji sportista za dvije godine, jer toliko još planira da igra, koliko ja znam. On je ušao u 36. godinu, to su već ozbiljne godine, a na način na koji je Federer igrao iako je bio na terenu do 41. godine moj sin nikada neće igrati zarad nekih drugih stvari koje nemaju veze sa sportom. Jer je on Srbin i član porodice Đoković. Novak ne samo što je najbolji teniser i sportista nego je i najbolji čovjek svuda gdje se pojavi. Pošto mu nisu dozvolili ni Njujork ni Melburn, a dozvolili su mu da igra u Londonu, vjerovatno jer im je tamo pokazao da je i dalje najbolji nisu mu priznali bodove. Ali, on im sve vraća na fantastičan način na terenu.

Izvor: MN PRESS

Osvrnuo se zatim na kratko na poraz od Runea. "Sjajno je što sam došao u ovom trenutku kada je izgubio meč protiv Runea, jer je to pokazatelj da je to sport, a sport se sastoji iz pobeda i poraza, a niko se iz svijeta sporta ne ponaša u porazu kao što se ponaša Novak. Pa to je jedna dika, jedan ponos, duša ovog naroda, ja znam da kažem da ga je moja prodica izgubila, ali ga je narod dobio. Novak je sa šest godina počeo da trenira tenis ozbiljno, za 30 godina samo je jednom zakasnio na trening, jer se zaigrao u dvorištu ispred svog stana. "

Na direktno pitanje kakvi su Novakovi ciljevi, Srđan je imao jasnu poruku. "U većini tih statističkih podataka on je najbolji, ali on hoće da svaki podatak koji je u vezi sa tenisom pređe na njegovu stranu, zato i dalje ima volju i želju, i igra po meni najbolji tenis ikada, jer su kod njega red, rad i disciplina prioritet. Ne slažem se sa novom generacijom koja kažu pusti dijete da odluči čime će da se bavi u životu. A majke ti, a šta si ti tu kao majka i otac ako ne da im pokažeš pravi put? A ne da pustite dijete od pet, šest godina da odluči čime će da se bavi u životu? Ja sam ga usmjerio, ja sam mu kupio rekete, jer sam vidio da je nosio tim majstorima piće i klopu, igrao se sa njima ispred lokala, pokazao sam mu da je to lijep sport kojim može da se bavi, ali on je to prihvatio fantastično. Na sreću tada nije bilo mobilnih telefona da mu odvlače pažnju."

Novak u budućnosti planira da živi u Srbiji. "Upisao je svoju djecu u školu i obdaniše u svojoj zemlji. To što je kupio kuću u svojoj zemlji i što će živjeti u svojoj zemlji kada završi svoju tenisku karijeru, to treba da cijene i poštuju svi, a naročito sportski novinari. Cijenite ljudi i poštuje ono što imate u svojoj zemlji, imate čudo neviđeno, kažite naš Nole, naš dika, uzor svim ljudima... On je mom ocu produžio život nekoliko godina, jer su ga na Banjici na kojoj je živio zvali Deda Nole. Živio je za njega i njegove pobjede."

Imao je jednu interesantnu prilču sa jednim mališanom. "Narod ga obožava, ali ti neki ljudi koji su napravili 'iskorak' u svom životu, napravili pare na ovaj ili onaj način i misle da su mnogo važni, e oni prave tu lažnu sliku. Njima su dostupni mediji, pa se misli da ima mnogo ljudi koji ga ne vole. Zapravo ga ogromna većina obožava, svuda gdje se pojavim dočekuju i mene kao člana porodice. Klinac od 14 godina pitao me: 'Čika Srđane, jel mogu da sjednem kod vas i ja kažem možeš sine. Znate, moja mama mnogo više voli Novaka od mene, i poče da plače. Pa čekaj sine, pa nije tako, nego mama hoće da budeš uspješan kao Novak u svom poslu. Tješio sam ga i ubjeđivao 15 minuta...' Na taj način treba usmjeravati djecu i govoriti im da ne odlaze van. Držao sam često predavanja, dok nije krenulo sa virusima, po fakultetima u Srbiji i po Republici Srpskoj.

Za kraj je prokomentarisao i oproštajni meč Rodžera Federera. "Ono što je fakat i što je istina je da su Nadal, Federer, Marej i Novak vukli jedan drugog i da niko ne bi bio tako dobar da nije bilo one druge trojice. Mogli bi da sjednu zajedno kada svi završe karijeru, znam da Novak ne bježi od toga, a da li će to željeti Federer i Nadal to ne znam. Marej i on su sjajni, ista su generacija, a ovu drugu dvojicu ne bih komentarisao", zaključio je Srđan Đoković.