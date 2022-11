Novaka bude noću, upadaju mu u kuću! Amerikanac napao Đokovića, oglasio se Srđan - "Ne mogu mu ništa!"

Najbolji srpski sportista posljednjih dana nalazi se na udaru zbog poteza koji su izveli članovi njegovog tima tokom turnira u Parizu.

Novak Đoković našao se ponovo na udaru američkog novinara Bena Rotenberga, koji je od jedne situacije sa meča napravio skandal. Snimak koji se brzo raširio na društvenim mrežama pokazuje Novakov tim kako u tajnosti priprema napitak za najboljeg srpskog tenisera, a Amerikanac koji često kritikuje ponašanje našeg sportiste iskoristio je to za priču o dopingu!

O takvim navodima oglasio se i Srđan Đoković, koji je jutors gostovao na televiziji "K1". Otac najboljeg srpskog sportiste pojasnio je koliko su rigorozne doping kontrole za Novaka, koliko često ga testiraju i u kakvim uslovima, a otkrio i koji potez njegovog sina mu se nije učinio ispravnim. Ipak, sa ove distance djeluje da je Novak bio u pravu jer ima mnogo fizičke i psihičke energije.

"Što me pitaš kad znaš? To se dešava na 99 odsto mečeva, svuda se to dešava. Jedne godine je 17 puta bio na doping kontroli. Dolaze mu na kućnu adresu, u dva ujutru, bude ga. I kad su mu nešto otkrili? Novak je pravi sportista, što se ne bi moglo reći za veliku većinu ostalih. Ne mogu mu ništa, on je najispravniji čovjek na svijetu, vodi računa o svakom segmentu. Jede probrane plodove. Uz njega učimo i mi, najbliži njemu, na koji način se treba ophoditi prema tijelu. Ja sam se bunio kada je počeo da izostavlja ribu, meso, ništa nije isto kao prije 30 godina. To nije isti tenis. On ima snage koliko hoće, ne samo fizičke, nego i psihičke, da izdrži sve nepravde koje mu se dešavaju. Oni ne mogu da svare da je neko iz male zemlje kao što je Srbija na vrhu", rekao je Srđan Đoković.

Inače, novinara Bena Rotenberga već su napali neki bivši teniseri koji su zauzeli stranu Novaka Đokovića u ovom improvizovanom sukobu. najbolji srpski sporitsta za sada se nije oglašavao, ali je na društvenim mrežama njegova supruga Jelena najavila da bi to moglo da se desi.

