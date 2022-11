Bekera uskoro puštaju iz zatvora? Nijemac neće odslužiti cijelu kaznu

Boris Beker mogao bi uskoro da bude deportovan u Njemačku i tamo će navodno biti sa svojim najbližima

Izvor: MN Press/Instagram/lillybeckerofficial/printscreen

Boris Beker mogao bi vrlo brzo da bude pušten iz zatvora i da novogodišnje i božićne praznike provede sa svojom porodicom. Prema informacijama koje stižu od strane britanskih medija čuveni njemački teniser i trener podnio je zahtjev za deportaciju i biće mu odobren. Onda će biti prebačen u Njemačku gdje će se prema njemu znatno drugačije ophoditi nego u Engleskoj.

On je osuđen na dvije i po godine zatvora zbog utaje poreza, odslužio je osam mjeseci i u decembru bi mogao da bude pušten. "Srećni smo što Boris ima mogućnost ranijeg puštanja i premještanja u Njemačku. Engleska je dugo bila njegov dom, ali će mu mnogo značiti to što će praznike provesti sa porodicom kod kuće", tabloid "San" prenio je ovo kao izjavu bivšeg Bekerovog člana PR službe zaduženog za odnose sa javnošću. Prema britanskim zakonima, ovako nešto je dozvoljeno.

Potvrdili su to i britanski mediji. "Svaki strani državljanin koji odsluži dio kazne može da podnese zahtjev za deportaciju poslije određenog vremenskog perioda", piše u tekstu. Nije tačno poznato šta bi ovo moglo da znači za Borisa, odnosno da li bi bio pušten samo na kratko da provede vrijeme sa porodicom ili će to biti trajno. Poput nošenja nanogvice i kućnog pritvora. Biće i to poznato kada se "preseli" u Njemačku. Ovo je njegova devojka Lili sa kojom bi trebalo da provede praznike: