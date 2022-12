GOROPADNI BANJALUČANI - čak 45 GOLOVA u mreži rivala - Borac m:tel prekinuo lošu seriju od četiri utakmice bez pobjede!

Rukometaši Borca m:tel očekivano su stigli do pobjede u duelu protiv Kaknja.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel bili su u seriji od četiri utakmice bez pobjede (po dva remija i poraza), a dvoboj sa posljednjeplasiranom ekipom u prvenstvu bio je idealna prilika za "crveno-plave" da se vrate na pobjednički put, ali i poprave gol-razliku i atmosferu u ekipi.

Očekivano, Banjalučani su u dvorani "Centar" opravdali ulogu favorita, napunili mrežu rivala do vrha i na kraju zabilježili siguran trijumf - 45:27 (21:17).

Domaći su furiozno ušli u meč i poveli 4:0, a tek u šestom minutu gosti su stigli do gola, i to iz sedmerca. Kako je vrijeme odmicalo, prednost Borca m:tel je rasla (17:9), ali ni gosti se nisu predavali, pa su sa tri sedmerca u prvih 30 minuta uspjeli da održe priključak. Na poluvrijeme su Banjalučani otišli sa "plus četiri".

Sa dva brza gola u nepun minut i po drugog poluvremena, domaćin je pokazao da se nije previše opustio uprkos sigurnom vođstvu. Tim Mirka Mikića za 11 minuta nastavka postigao je 10 golova i najavio ubjedljivu pobjedu. U 38. minutu Knežević je Borcu prvi put na meču donio dvocifrenu prednost (28:18), a maksimalnih "plus 19" aktuelni šampioni stekli su u posljednjem minutu, kada je na semaforu pisalo 45:26. Gosti su u posljednjem napadu uspjeli da poentiraju i postave konačnih 45:27.

Tim iz Banjaluke tako je upisao peti trijumf u sezoni, a za ozbiljniji napredak na tabeli moraće da zaigra bolje u gostima, s obzirom da ove sezone na sedam susreta nije uspio da savlada nikoga. Osvojena su samo dva boda, pa je već sada jasno da će Banjalučani teško stići do odbrane titule jer lider Izviđač, uz utakmicu manje, ima 11 bodova prednosti.

PREMIJER LIGA BIH - 13. KOLO:

Borac m:tel - Kakanj 45:27

Sloga - Bosna (18.00)

Konjuh - Vogošća (19.00)

Gradačac - Leotar

Maglaj - Sloboda

Goražde - Iskra (19.30)

Hercegovina - Izviđač (20.00)

Odgođeno za 14. decembar:

Krivaja - Gračanica

TABELA: Izviđač 23, Leotar 19, Vogošća 16, Gračanica 16, Krivaja 15, Konjuh 14, Sloboda 13, Borac m:tel (+1) 12, Maglaj 11, Sloga 11, Iskra 11, Hercegovina 9, Goražde 8, Bosna 7, Gradačac 6 (-1), Kakanj (+1) 2.