ŽRK Borac učinio ponosnim Banjaluku i Srpsku! Šta poslije Benfike? Darko Savić: "Ne tražimo pomoć već želimo partnere"

Banjaluka i Republika Srpska bili su ponosni prethodnog vikenda na svoje "osice" uprkos porazu od slavne Benfike u prvoj utakmici trećeg kola EHF Evropskog kupa.

Bilo je lijepo vidjeti prepunu dvoranu "Borik", koja je zdušno bodrila rukometašice Borca i aplauzima pozdravila lisabonski tim, čiji su predstavnici bili oduševljeni prijemom u gradu na Vrbasu uz obećanje da će "istom mjerom" vratiti i izabranicama Nikole Bijelića u Lisabonu.

Cijeli spektakl u dvorani gledalo je putem prenosa EHF-a i "pola" Evrope, pa je barem na trenutak jedna lijepa i pozitivna slika iz Banjaluke otišla u svijet i vratila osmijehe na lica navijača, podsjetivši ih da su svojevremeno u "Boriku" proslavljali i titule evropskih i svjetskih šampiona.

U glavama im se stidljivo javilo i pitanje: "A što ne bismo ponovo bili olimpijski pobjednici ili kao slavne generacije rukometaša i bokserski velikani Marijan Beneš, Anton Josipović?"

Gdje ima volje, ima i načina!

To je kroz dosadašnji rad u banjalučkom klubu pokazao Darko Savić, direktor crveno-plavih "osica", čiji su sportski snovi nerijetko bili meta "čaršijskih" omalovažanja i podmetanja, koja je zasad uspješno zaobilazio, a posebno jer je vjerovatno najzaslužniji za formiranje ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine u rukometu.

ŽRK Borac već drugu sezonu igra EHF Evropski kup, inače sedmi put u klupskoj istoriji, s ciljem da to postane redovna praksa ili što bi Muta Nikolić rekao kad srpski košarkaši osvoje medalju da to "postane normalno".

Ali, niko ne može sam, pa se entuzijazam mora proširiti i među one koji drže ključeve ne samo sportskih uspjeha, a to su u Bosni i Hercegovini politika i političari, koji moraju da shvate važnost sporta i sportskih manifestacija za buduće naraštaje.

Na konferenciji za štampu povodom revanša protiv lisabonske Benfike, Savić je dao interesantan odgovor na pitanje o podršci nadležnih institucija banjalučkom klubu.

"Iskreno, očekujem podršku od predsjednika Milorada Dodika", rekao je Savić.

Prema njegovim riječima, sve što je dosad obećano je ispunjeno, ali je to ipak nedovoljno dok se ne uspostavi sistem.

"Grad Banjaluka je ispunio svoja obećanja, koja su skromna, ali za svako kolo smo imali pomoć grada. Danas je trebao ovdje na konferenciji da bude pomoćnik ministra, koji se založio da se pomogne klubu na neki način jer vjerujte ogromna finansijska sredstva su potrebna za svako kolo. Više od 30.000 KM samo za igranje, sudije dobiju nešto manje od 10.000. Mi s našim budžetom sigurno ne bismo mogli igrati bez pomoći Republike Srpske. Ja sam iskren i nadam se da će se u budućnosti to promijeniti".

Savić smatra da se za dobrobit našeg društva u budućnosti mora urediti stanje u sportu.

"Svi klubovi koji igraju međunarodna takmičenja pod okriljem svojih federacija treba da imaju sistemsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS. Da se to ne svodi na molbe i slično već da sistem bude uređen. Svi oni koji igraju internacionalna takmičenja da znaju unaprijed na šta mogu da računaju i da prema tome prave budžet za svako kolo. Normalno, da ta sredstva opravdaju i ukoliko to ne budu mogli, da ne dobijaju nova. Slično je to i Grad Banjaluka uredio. Nadam se da će ta sistematizacija sportskih klubova, koja već postoji na papiru, biti i suštinski riješena. Klubovi koji žele da naprave iskorak u Evropi moraju da znaju na šta mogu da računaju. Ovako klubovi umiru. Nakon ovakvih utakmica klubovi nestaju. Nama ne treba reakcija u januaru, februaru ili martu, već sada. Treba poplaćati sve račune. Mislim da smo pokazali da to zaslužujemo, napravili smo pravu priču, lijepu promociju grada i RS u Evropi. Ako to neko ne vidi, onda mi je to jako žao".

Mišljenja je da ŽRK Borac svojim radom i trudom uspio da uradi mnogo dobrih stvari za zajednicu što su prepoznali i brojni sponzori, s kojima želi poštene i partnerske odnose.

"Znam da mnogi vide, u to ne sumnjam, ali treba nekad brže reagovati. Ne možemo sutra kupiti karte na aerodromu već mnogo ranije. Klub ima najveći sponzorski pul, okupili smo eminentne firme da nam pomažu, ali ipak je to malo. Ne želim da kažem da nama treba pomoć! Nisam nikad tražio pomoć niti donacije. To nama ne treba već nama trebaju partneri i dokazali smo da svaka firma koja je u nas uložila ijednu marku, vratili smo im barem dvostruko, ako ne i trostruko. Juče smo dobili potvrdu da su ove kompanije zadovoljne našim radom. Mi želimo da radimo i zaradimo! Nisam za to da se dijeli pomoć već da se napravi ozbiljna priča", podvukao je Savić.

Mogli bismo da dodamo da ne treba biti mnogo pametan da se poboljša status sportskih klubova u Republici Srpskoj, ali je za to neophodan jedan širi društveni konsenzus i promjena nekoliko zakona.

Na primjer, ukoliko bi se napravio dogovor da određeni procenat od kladionica ide za tu namjenu kao što je slučaj recimo u Sloveniji, ili da se uvedu posebne poreske olakšice za sve kompanije koje ulažu u sportske klubove, onda sigurno ne bi bila potrebna "sadaka".

I onda bismo opet u "Boriku" proslavljali evropsku titulu u nekom sportu!

P.S. Možda baš u ženskom rukometu!