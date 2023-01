U Srbiji slavlje, a u Hrvatskoj - katastrofa! Legende pljuju rukometaše: Razbili nas kao da smo se PREKJUČE SKUPILI!

Poraz na startu Svjetskog prvenstva teško je pao svima u Hrvatskoj, a posebno rukometnim legendama.

Izvor: Profimedia

Dok u Srbiji mnogi nažalost i nisu znali da počinje Svjetsko prvenstvo u rukometu, da bi ih potom obradovala ubjedljiva pobjeda "orlova" nad Alžirom, za to vrijeme u Hrvatskoj atmosfera haosa. Jedna od najuspješnijih rukometnih reprezentacija 21. vijeka Hrvatska izgubila je na "otvaranju" šampionata od Egipta (22:31), zbog čega je zavladala opšta panika da će biti teško proći u drugu fazu, iako su Iran i Maroko još veći autsajderi u duelima sa "kaubojima".

Čak i da prođu, Hrvati strahuju da neće prenijeti bodove, ali još veći problem je što je u čitavoj zemlji zavladalo nepovjerenje, pa ih ne štede ni bivši rukometaši.

Tako je Goran Šprem, proslavljeni rukometaš Hrvatske, rekao da "ne vidi ništa pozitivno" u porazu reprezentacije sem toga da i dalje imaju teoretsku šansu za plasman dalje. Posebno je izgrdio odbranu rekavši da je "bila nikakva", a ocijenio je da ekipa izleda kao da se "skupila prekjuče".

"Ova utakmica možda nosi idućih pet godina hrvatskog rukometa. Mogli smo da osiguramo kvalifikacije za Igre, četvrtfinale, bodove za drugi krug. Hajde da su nas pobijedili 27:26, da su bili bolji u nekim trenucima, ali oni su nas razbili. Nama sad pobjeda protiv Danske od pet-šest razlike možda i ne bude dovoljna. Imali smo loših prvenstva, ali ovo je jako loše. Emotivan sam jer sam 20 godina uz tu reprezentaciju. Odbrana nam je imala tri faula, tačka, golmani dvije odbrane, tačka. Momci, sad se čupajte, vadite se", rekao je Šprem gostujući na RTL televiziji.

Nije rukometaše štedio ni Petar Metličić koji je rekao da je "hrvatski rukomet u slobodnom padu", a najviše ga boli da to što su svih ovih godina stvarali imidž i prepoznatljivost - sada nestaje. Vjeruje da će i protivnici sa manjim poštovanjem sada igrati protiv Hrvatske koja nije takva sila.

"To me najviše boli. Samopouzdanja nema, to je logično. Dva turnira bili smo užasni, pa nismo bili na Olimpijskim igrama. Moramo da budemo svjesni da je hrvatski rukomet negdje zapeo, pao je. Nismo u vrhu svjetskog rukometa i to je to. Nemamo dovoljno kvaliteta za osvajanje medalje. Moramo to reći i to je tako. To ne kaže da mi ne možemo da iznenadimo Dansku, ali u kontinuitetu ne možemo da napravimo velike stvari. Najviše me boli taj identitet, to me boli, i kad je bilo teško, odbrana je prštila na sve strane. Ali, kasnili smo svaki put korak, to je bilo baš teško", smatra Metličić.

