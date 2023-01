Kako je Predrag? Savez objavio prve informacije! Srpski reprezentativac uplakan napustio teren, strijepi i selektor!

Komplikovana situacija za važnog srpskog rukometaša na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Profimedia/Jan Woitas/dpa

Povreda beka srpske rukometne reprezentacije Predraga Vejina zabrinula je sve u ekipi i među navijačima. Rukometni savez Srbije oglasio se o njegovom stanju nakon poraza protiv Njemačke, nakon što je iskusni igrač uplakan napustio teren, držeći se za povrijeđeni zglob. "Utvrđeno je da 30-godišnji bek nije doživio prelom skočnog zgloba, ali će se njegovo stanje i odgovor na pitanje da li može da nastavi prvenstvo, znati sutra poslije snimanja", saopšteno je.

O njemu je poslije meča govorio i selektor Srbije Toni Đerona. ”Prije svega čestitke igračima i stručnom štabu Njemačke na pobjedi. Bolno je izgubiti ovakvu utakmicu, ali moramo biti realni prema sebi. Drago mi je što smo uspijevali da se vratimo iz zaostatka, naročito u drugom poluvremenu, ali nismo uspjeli da preokrenemo. Uz sve to, ostali smo i bez Vejina, važnog igrača u rosteru, koji će vjerovatno morati da propusti narednu utakmicu, ako ne i ostatak prvenstva. Golman Njemačke je napravio razliku, imali smo dobre šanse preko pivota, krila i sedmeraca, a on je sve to branio. Njemačka je vodila tokom cijelog meča i zaslužili su ovu pobedu”, rekao je selektor.

Poslije pobjede i poraza u prva dva kola, srpski nacionalni tim fokusiraće se na susret trećeg kola, protiv Katara u utorak, u kojem će igrati za trijumf i za prenos bodova u sljedeću fazu Svjetskog prvenstva.

(MONDO)