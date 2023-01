NOVAK POGLEDAO U MAJKU I OCA NA TRIBINAMA... "Samo još jedna stvar, hoću ovo da im kažem!"

Novak Đoković je imao posebnu poruku za svoju porodicu poslije pobjede na startu Australijan opena.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena pošto je "slomio" otpor Roberta Karbaljesa Baene i dobio ga u tri seta (6:3, 6:4, 6:0), čime je njegov povratak pred publiku u Melburnu bio slavljenički. Đoković je uživao dok je igrao na svom omiljenom terenu "Rod Lejver arene" na kome je čak devet puta do sada podizao pehar, a prvi put sada još davne 2008. godine kada se tek "probijao" u teniski vrh.

Samo tada su na tribinama u Melburnu bili njegovi roditelji Srđan i Dijana koji su poslije decenije i po ponovo došli u Australiju i podržavaće svog sina Novaka, nadamo se svi na putu ka novom grend slemu.

Dok je davao intervju nakon meča, Đoković je tražio sekund od reportera kako bi se upravo obratio njima: "Samo jedan sekund... Želim samo da kažem da vodim svoje roditelje i braću, ovdje su poslije 15 godina, posljednji put su bili 2008. godine, nadam se da će mi donijeti još jednom sreću", rekao je Novak dok je gledao u pravcu svoje porodice, čime je još jednom pokazano da nervozni trenutak kada je "istjerao" brata Marka sa meča u Adelejdu ne znači ništa.

"Ovo je zaista bila nevjerovatna atmosfera, hvala vam što ste ostali ovako do kasno. Hvala i svima na prijemu, ovo je dobrodošlica kakvu sam mogao samo da sanjam. Srećan sam što sam ovdje, na ovom terenu sam ostvario najljepše uspomene i hvala vam na podršci - to zaista cijenim. Što više pobjeđujem, to imam još više samopouzdnaja ovdje. Kada bih mogao da biram jedan meč da odigram, to bi uvijek bila ova arena - u večernjem terminu", rekao je Đoković.

Zbog haosa na Australijan openu i problema sa rasporedom drugog takmičarskog dana, Novak Đoković i dalje ne zna protiv koga će igrati u drugom kolu. To će biti bolji iz duela Delijena i Kukoa, dok ako tu ne bude iznenađenja - rival u trećem kolu biće bolji iz duela Grigora Dimitrova i Lasla Đerea.