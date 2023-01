Nije kraj - svaki gol Srbije je važan! Kako do četvrtfinala Svjetskog prvenstva i zašto je ulog još ogroman

Evo šta kaže matematika i kakve su šanse Srbije u nastavku Svjetskog prvenstva.

Srbija je porazom od Norveške umanjila šanse za prolaz u četrtfinale Svjetskog prvenstva. Poslije skoro savršenog prvog poluvremena, u drugom dijelu su "orlovi" počeli više da griješe, a Norvežani su pokazali zašto su među favoritima za najviši plasman. Ipak, nije sve gotovo, postoji način da se učešće na šampionatu svijeta ipak nastavi, doduše potrebno je pravo čudo.

Kalkulacije i digitroni kažu sljedeće. Prvi uslov je da Srbija u naredna dva kola savlada Argentinu i Holandiju. Drugi uslov je da Norveška i Holandija pobijede Njemačku. Tada bi nastao krug od tri tima sa po šest bodova (Srbija, Holandija i Njemačka) i onda bi dalje prošla reprezentacija sa najboljim gol količnikom. To znači da je do kraja svaki gol ekstremno bitan.

Nije to jedina stvar na koju puleni Tonija Đerone obraćaju pažnju, gleda se i plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre. Izvjesno je da će svi timovi koji prođu u četvrtfinale obezbijediti mjesto u olimpijskim kvalifikacijama. Međutim, postoji šansa da tamo vodi i deveto mjesto, možda čak i deseto. Da bi se to dogodilo prov Francuzi moraju da prođu u četvrtfinale, što je realnost, a onda to treba da uradi i selekcija Egipta. Zbog svega toga je neophodno da Srbija maksimalno ozbiljno pristupi preostalim mečevima, da ostvari dvije pobjede i da se ne predaje.

"Cilj je da se vratimo poslije ovakvog poraza i da naredna dva meča odigramo što bolje. Nada postoji, pratićemo rezultate drugih timova, ali je ključno da budemo na 100 odsto svojih mogućnosti protiv Holandije i Argentine", poručio je Đerona poslije meča sa Norvežanima.

