VELEOBRT ZBOG ĐOKOVIĆA! Direktor turnira u Indijan Velsu moli Bajdena da promijeni odluku: "Sramota je..."

Tomi Has traži od američkh vlasti da promijene odluku i da dozvole Novak Đokoviću da igra na turnirima.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković mora da igra na turnirima u Americi, biće sramota ako to ne bude slučaj! Tako glasi poruka direktora turnira u Indijan Velsu i nekadašnjeg tenisera Tomija Hasa. Čuveni Nijemac se nada da će predsjednik Džo Bajden i američke vlasti imati razumijevanje i da će dozvoliti Srbinu da igra tamo.

Oba Masters turnira igraju se u martu, Indijan Vels od 8. do 19. marta, a onda se igrači sele u Majami od 22. marta do 2. februara. On po trenutnim pravilima ne može da uđe u zemlju, jer se nije vakcinisao.

"Biće sramota ako ne bude mogao da igra na ta dva turnira. Znamo svi da postoji problem sa ulaskom u Ameriku. Čuo sam da će te mjere biti ukinute sredinom aprila. Bilo bi lijepo ako bi to uradili malo ranije, kako bi on mogao da dođe. Mislim da želi da igra i treba da dobije šansu. Nadam se da će biti tamo", poručio je Has u razgovoru sa novinarima tokom Australijan opena.

Ako Novak osvoji turnir turnir u Melburnu vratiće se na tron i spustiće Karlosa Alkaraza (Španija) sa te pozciije. "Ako ostane zdrav, ne vidim zašto ne bi preuzeo prvo mjesto", poručio je Has. Đoković je u osmini finala demolirao Aleksa de Minora i u četvrtfinalu igraće protiv Andreja Rubljova.