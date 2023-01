SELEKTOR SRBIJE SE OGLASIO! Đerona sve objasnio - ove promjene su neophodne za uspjeh

Toni Đerona je odmah poslije ispadanja Srbije sa Svjetskog prvenstva iznio svoje utiske.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Srbija je završila takmičenje na Svjetskom prvenstvu, čudo se nije dogodilo, pa tako "orlovi" nisu prošli u četvrtfinale planetarnog šampionata. Turnir je završen pobjedom protiv Holandije, a odmah poslije svega toga oglasio se Toni Đerona. Selektor nacionalnog tima samo dan po završetku Svjetskog prvenstva napravio je analizu viđenog. Pričao je i o o budućnosti, planovima, ciljevima, mladim igračima koji dolaze...

Glavni cilj je Evropsko prvenstvo u januaru 2024. godine i borba za Olimpijske igre.

"Postigli smo određeni napredak, ali nedovoljan za nešto veće. Izgubiti golom razlike od Njemačke i tri od Norveške nije sramota. Pobijedili smo sve ostale ekipe, ali nismo bili spremni da se borimo za veće ciljeve. Ne smijemo zaboraviti istoriju ove ekipe. Iako imamo igrače koji su u svojim tridesetim, neki koju godinu manje, oni nisu navikli da sa reprezentacijom igraju utakmice na ovom nivou i to je ono što ovaj tim treba da nauči. Takođe, tu su mladi igrači koji svojom igrom ozbiljno pretenduju da u budućnosti imaju veću ulogu kao što su Stefan Dodić i Marko Milosavljević. Nadam se da ćemo se izboriti za naredno Evropsko prvenstvo i uz dodatnih godinu dana rada zajedno, biti u stanju da odemo korak dalje", počeo je Đerona.

O jednom mladom igraču posebno je pričao, o Stefanu Dodiću koji će uskoro igrati i SP za igrače do 20 godina uskoro.

"Pratiću pomno taj šampionat, posebno jer smo na prethodnim kvalifikacionim utakmicama za EP imali igrače iz te generacije poput Miloša Kosa i Luke Rogana. Važno je za Stefana da odigra to sa 100 odsto mogućnosti i da se dodatno razvije na polju snage, jer je izuzetno talentovan i vješt, razumije igru. Međutim, bitno je da unaprijedi i fizički aspekt, kao i igru u odbrani. Vidjećemo poslije tog prvenstva na koga još možemo da računamo, na njima je da daju sve od sebe i da odu što dalje moguće."

Djeluje da je Srbija počela da dobija sve veći respekt od rivala.

"Rekao sam ekipi da sam jako ponosan na njih zbog toga. Ovo je tim koji je spreman da igra dvije jake utakmice u istoj nedjelji. Važno je da ljudi vide kako se bore na ovakvim utakmicama, jer će na svakoj sljedećoj imati još veći respekt rivala. Ima i dalje prostora za napredak, posebno u mečevima gdje odlučuje jedna lopta."

Istakao je i da klubovi imaju ogromnu ulogu u stvaranju igrača za reprezentaciju.

"Prije sledećeg velikog prvenstva imaćemo ponovo samo dvije do tri nedjelje za pripremu i zato je važno da igrači koji konkurišu za reprezentaciju individualno urade više i da se ne štede u svojim klubovima. To sam im rekao i poslije utakmice sa Holandijom u svlačionici, da njihovim tijelima i psihi trebaju jake utakmice što je češće moguće jer za takmičenja koja traju dugo kao što je Svjetsko prvenstvo to može da napravi razliku. Zamislite da sada, umjesto što se vraćamo kući moramo da igramo četvrtfinale? Naravno da bi ekipa kroz srce, želju i motivaciju pronašla snagu za sve do kraja, ali je potrebno to moći i kada to nije slučaj."

Prokomentarisao je i ostale reprezentacije i sve ono što je primijetio kada je sam rukomet u pitanju. "Najviše smo gledali mečeve Srbije i analizirali smo naredne protivnike. Ono što je jasno jeste da je rukomet postao jako brz sport, sve je teže ekipama koje koriste jednu grupu igrača u odbrani i drugu u napadu, zbog tempa koji je nametnut. Timovi traže igrače koji su fizički u dobroj formi i u prvenstvu Srbije treba mlade igrače usmjeravati na rad na brzini i snazi. Dobar primjer je Holandija koja igra lijepo, brzo, ima lažne finte, 'cepeline', sve to može da dovede do više izgubljenih lopti, ali čini ovaj sport atraktivnijim za gledanje", zaključio je Đerona i dodao da sada navija za Španiju, ali da su među favoritima Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška.