Napravio najveću glupost na Mundijalu, pa se oglasio: O ovih 19 sekundi priča cijeli svijet! (VIDEO)

Desno krilo Norveške Kristijan Bjornsen napravio je kiks kakav se ne pamti u rukometu.

Izvor: Profimedia

Rukomet ne pamti kada se na terenu vidjela glupost kakvu je napravio reprezentativac Norveške Kristijan Bjornsen! Ovaj 34-godišnjak koji igra desno krilo koštao je svoj nacionalni tim prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva i to poslije nevjerovatne završnice!

Norveška je vodila sa golom razlike na 19 sekundi do kraja i imala je igrača više, a na pet sekundi do isteka meča Bjornsen je imao igrača ispred sebe i jasnu poziciju za šut, ali se odlučio da vrati loptu. Sudije su prosudile da je to pasivan napad, a Danijel Dušebajev je izjednačio! Na kraju su se igrala četiri produžetka i Španci su prošli rezultatom 35:34. Nakon svega, prvi put se oglasio i tragičar!

"Grozno se osjećam. Upropastio sam obje ključne situacije za naš tim. Teško mi je. Žao mi je", rekao je poslije meča Bjornsen. Pogledajte šta je uradio:

Neverovatna završnica meča. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Na kraju se oglasio i norveški selektor Jonas Vile koji je priznao da je i on šokiran potezom svog izabranika, ali da mu se bez obzira na sve treba pružiti podrška.

"Šta mogu da kažem? Ovo je jedna od najtužnijih stvari u kojoj sam ikad učestvovao. To je ono zbog čega je Bjornsen sada depresivan. U pitanju je desetinka sekunde. Kristianu sada moramo da pomognemo i da ga podržimo", naglasio je Vile.