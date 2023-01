Šampioni će treći put zaredom braniti zlato! Danska je malo komplikovala, ali ide zasluženo u finale!

Rukometaši Danske prvi su finalisti Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj! Treći put zaredom!

Izvor: Adam Warzawa/PAP

Aktuelni šampioni svijeta iz Egipta prije dvije godine, kao i prvaci iz 2019. godine u Njemačkoj i Danskoj i treći put će braniti zlatnu medalju na šampionatu svijeta!

Danci su u polufinalu u petak uveče u Gdanjsku savladali selekciju Španije i zakazali veliko finale sa boljim iz drugog polufinalnog duela između Francuske i Švedske.

DANSKA - ŠPANIJA 26:23 (15:10)

Skandinavski tim je u prvom dijelu od starta nametnuo svoju igru i već sredinom poluvremena stekao "plus četiri" (11:7), koje je sačuvao sve do odlaska na odmor, kada je u finišu stigao do tada najvećih pet razlike (15:10).

U nastavku utakmice prvaci svijeta su održavali prednost do sredine drugog dijela kada su Španci smanjili na samo dva gola "minusa" (20:18).

Izvor: Liselotte Sabroe/RITZAU SCANPIX

U posljednjih i odlučujućih 10 minuta ušlo se sa pogotkom prednosti Danaca (21:20), koji su eskpresno odgovorili i opet povećali na "plus pet" (25:20) i tada se činilo da je sve gotovo i da će šampioni braniti zlato u finalnom duelu.

Međutim, Španci su ponovo odgovorili i za minut postigli tri gola i smanjili na samo "minus dva" na 100 sekundi prije kraja (25:23). "Mirisalo" je tada na novi senzacionalan preokret kao u četvrtfinalu protiv Norveške, posebno kad je Mikel Hansen promašio sedmerac na tačno minut do isteka 60. minuta.

Uslijedio je sedmerac i na drugoj strani za Španiju, ali je golman Niklas Landin odbranio penal Feranu Soleu i razriješio sve dileme!



Upravo je danski čuvar mreže bio najbolji akter polufinala sa 15 odbrana, a najefikasniji su bili Simon Pitlik sa šest golova, Magnus Saugstrup je pet puta pogađao špansku mrežu, a Mikel Hansen je bio strijelac četiri pogotka.

Kod "crvene furije", koja će se boriti za bronzu, najbolji su bili Aleks Dujšebajev sa pet, Sole je postigao četiri, a Anhel Fernandez pogodak manje.

(mondo.ba)