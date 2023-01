"Nije fer, pogledajte kakav su nam raspored napravili!" Nova bura na Mundijalu - Nijemci BIJESNI!

Rukometni tim Njemačke prema mišljenju selektora Gislasona nije imao adekvatan raspored na Mundijalu i zbog toga je ispao iz daljeg takmičenja!

Izvor: Profimedia/Jan Woitas/dpa

Srbija je svoju šansu za nokaut fazu na Svjetskom prvenstvu u rukometu ispustila kada je poražena od Njemačke sa golom razlike u prvom krugu, a Nijemci nisu dugo potrajali u eliminacionom dijelu. Odmah su ispali od Francuske, a nakon poraza 35:28 oglasio se selektor "pancera".

Islanđanin Alfred Gislason je nakon što je njegov tim drastično pao poslije 15 minuta sjajne igre i vođstva 11:7 napao IHF i organizatore Mundijala. Činjenica da je njegov tim imao dan, a Francuska dva dana odmora pred ovaj meč je po njegovom mišljenju odlučio ishod susreta dvije rukometne sile.

"Čestitam protivniku na zasluženoj pobjedi, ali ono što mi smeta je raspored na ovom turniru. Velika je razlika u tome imate li dva dana odmora ili samo jedan pred ovakvu utakmicu. To je bio jako važan faktor'', rekao je čuveni Islanđanin i sa njim se slažu mnogi.

Francuska je posljednji meč druge grupne faze odigrala protiv Španije u nedjelju, dok je Njemačka protiv Norveške igrala u ponedjeljak i to od 20:30.

''To nam je napravilo veliki problem jer nismo imali vremena da se adekvatno pripremimo za utakmicu. U ovakvom sistemu, kada se turnir igra u dvije države, nemoguće je da svi imaju iste uslove, neko mora da ispašta zbog putovanja i to onda ne može biti fer. Ekipa koja mora više da putuje i koja samim tim ima manje vremena za pripremu sljedeće utakmice značajno je hendikepirana. Francuska je imala više vremena i za odmor i za pripremu, a to je ogroman faktor na ovakvim prvenstvima. Pobjeda Francuske na terenu je zaslužena, ali je činjenica da nismo imali jednake uslove za pripremu'', zaključio je Gislason.

Uz sve ovo mnogi su bili nezadovoljni time što su četiri četvrtfinala odigrana u istom danu, po dva u istom trenutku i navijači nisu mogli da isprate sve utakmice, a ekipe nisu imale kada da se pripreme. IHF bi zaista mogao da razmisli o nekom pametnijem i logičnijem rasporedu događaja...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!