"MI NORMALNI NE SHVATAMO NOVAKA!" Legendarni šampion vidio Noletove suze, pa se ODMAH javio: E, zbog toga je GOAT!

Novak Đoković je najveći ikada, sada je svima to jasno! A to su potvrdili i Tim Henman i Mats Vilander.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je na nevjerovatan način savladao Stefanosa Cicipasa u finalu Australijan opena i sa 6:3, 7:6, 7:6 stigao do svoje 10. titule na Australijan openu, 22. na grend slemovima i ponovo je prvi na ATP listi. Poslije svega prvi se oglasio Mats Vilander, nakon što je vidio suze srpskog šampiona u njegovoj loži i rekao - zbog toga je najveći!

"To pokazuje emocije i šta je bilo potrebno da se osvoje 22 grend slem titule. Naravno ja ne mogu da se poistovijetim sa nekim ko ima 22 titule, ali on ima 22 titule baš zato što se toliko emotivno uključuje", rekao je Vilander pa istakao da "normalni" teniseri ne mogu da shvate kako to Srbin radi:

"Ima veze i sa tim što ima 22 titule i izjednačio se sa Nadalom i što je ponovo svjetski broj 1. Koliko je igrao turnira prošle godine? 11? I dalje je svjetski broj jedan? Mi 'normalni' igrači ne možemo da se poistovijetimo sa njim. Uključen je non stop i obara nove i nove rekorde i znamo da ga to motiviše i da mu to znači", istakao je bivši grend slem šampion.

Na kraju je naglasio da mu je krivo što Novak mora da se bori sa ogromnim pritiscima van terena, izbacivanjem prošle godine, napadima na njegovog oca Srđana...

"Ovo je sjajno za televiziju i on je superčovjek, ali volio bih da on ne mora da se nosi sa svim tim. Volio bih da igra samo tenis, da ne mora sa toliko stvari da se bori", istakao je Vilander.

Na sve to se nadovezao i Tim Henman, a Britanac je takođe naglasio koliko je nevjerovatno ovo što je srpski teniser uradio.

"Imao je i povredu, a kada je došao kraj počele su suze i to nikada nismo vidjeli. Pokazuje to koliko je ovo sve izvuklo fizički i emotivno iz njega. Ovo je nevjerovatan uspjeh. Toliko toga rade da ga ometu, ali jednostavno je on malo bolji od Cicipasa u tim momentima", završio je Henman.