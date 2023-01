Trener Borca za MONDO o pripremama i nastavku sezone: Morali smo bolje, cilj popraviti igru - pogotovo u defanzivi

Trener RK Borac m:tel govorio je za Mondo o pripremama kluba, nastupu u Labinu, ciljevima u nastavku sezone kao i potencijalnom povratku Nebojše Grahovca u banjalučki klub odnosno benefitima koje bi legendarni golman donio ekipi.

I dok njihov klub vodi pravnu borbu oko poslovnog prostora u Srpskoj ulici broj 4 (Mac Tire Pub) rukometaši Borca m:tel su vrijedno radili na pripremama za nastavak sezone. Proteklih dana prvotimci banjalučkog kluba boravili su Labinu gdje su nastupali na pripremnom turniru.

Crveno-plavi su u prvoj utakmici u Labinu pružili dobar otpor favorizovanom timu PPD Zagreba, ali su na kraju izgubili, dok su u drugom meču savladali domaći Rudar.

Trener Borca Mirko Mikić je u razgovoru za MONDO portal govorio o tim mečevima te je rekao kako i nije baš zadovoljan s viđenim.

"Morali smo bolje u obje utakmice. Prije svega otišli smo tamo sa mnogo kadrovskih problema. Nedostajalo nam je nekoliko povrijeđenih igrača. Prvu utakmicu smo odigrali sasvim korektno prvih 30 minuta, a onda je došlo do prevelikog pada. Mislim da smo morali bolje ući u to drugo poluvrijeme. Znali smo da oni (op.a PPD Zagreb) neće biti zadovoljni sa tim prvim poluvremenom i kako se igra razvijala te su u drugi dio ušli mnogo motivisaniji. Trebali smo pokušati mnogo više neutralisati njihovu igru. Nezadovoljan sam krajnjim rezultatom i igrom u drugom poluvremenu", rekao je Mikić za Mondo, a onda je kratko prokomentarisao i drugu utakmicu - onu sa Rudarom iz Labina.

"Sutradan smo igrali bez Luke Kneževića, Miloša Nježića koji je dobio udarac u šaku, Bože Tepića koji nije igrao drugo poluvrijeme i Vlade Draganića koji je igrao samo dvije minute. Tako da odigrali smo tu utakmicu bez nekoliko igrača koji bi nam donijeli kvalitet da tu utakmicu mnogo lakše riješimo".

Banjalučani, nakon prošlogodišnje titule, ove sezone i ne igraju baš najbolje. Što se tiče ciljeva za nastavak sezone, Mikić naglasak stavlja na popravljanje igre u odbrani.

"Cilj je da se popravi ovo što nije bilo dobro u prvom dijelu sezone. Želimo nastaviti igrati onako kao što smo igrali na domaćem terenu uz male ispravke kako bi u nastavku sezone odigrali bolje. Potrebno je popraviti igru, pogotovo u defanzivi, koja nije bila na očekivanom nivou i to se obavezno mora popraviti. Nadam se da će se mladi igrači koji su dobili veću minutažu u prvom dijelu, još više opustiti jer su krajem polusezone pokazali da se na njih itekako može računati. Očekujem da će biti još zreliji i bolji", rekao je Mikić koji želi da Borac "izbaci" još nekoliko reprezentativaca.

"Takođe, cilj je napraviti i pet-šest standardnih reprezentativaca i da pružimo toj djeci neku podlogu da nauče stvari koje do sada nisu imali priliku naučiti kako bi im se otvorio put za neke inostrane angažmane. Svi bi na taj način profitirali, igrači bi imali dobre karijere, a Borac bi pokazao kako ima svoju djecu i stvorio reputaciju kluba koji razvija mlade igrače. To su neki ciljevi, a na kraju sezone ćemo razgovarati sa Upravom kluba gdje ćemo vidjeti šta i kako za iduću sezonu".

Borac je u poređenju sa prošlom sezonom ostao bez tri igrača koja su činili okosnicu timu. Pored toga Banjalučani muku muče i sa povredama koje su itekekako odrazile na igru aktuelnog šampiona BiH.

"Izgubili smo tri iskusna igrača koji su bili okosnica naše ekipe pogotovo u defanzivnom dijelu. Tu su i povrede koje su se odrazile na prvi dio sezone. Mi smo bez tri startna beka iz prošle godine odigrali utakmice do sada. Marko Lukić se još neće vraćati, Amar Gračić je opet povrijeđen dok je Luka Knežević propustio 90 odsto utakmica, a na to sve nam se povrijedio i prvi pivot iz prošle sezone – Nikola Malivojević. Ne tražim alibi, ali imali smo ogromnih problema, jedino što je dobro što su neki momci dobili neočekivano veću minutažu. Očekivam da ćemo u nastavku biti mnogo konkurentiji i da će biti još nekih poziva za reprezentaciju", poručio je Mikić.

Borac dočekuje Leotar Što se tiče rukometaša Borca, oni će u subotu (04.02) na svom terenu dočekati ekipu Leotara. Biće to prva utakmica u proljetnom dijelu sezonu za crveno-plave koji nakon 15 odigranih kola zauzimaju 10. poziciju na tabeli Premijer lige BiH sa 14 osvojenih bodova.

Mondo je prije nekoliko dana pisao o povratku legendarnog golmana, Nebojše Grahovca u Borac, a Mikića smo pitali koliko bi, hipotetički govoreći, dolazak igrača takvog kalibra značio za Borac i mlade igrače banjalučkog kluba.

"To bi im značilo mnogo u svakom pogledu. Jasno je da su to neke najbolje kombinacije, ko prati rukomet vidi kako najbolje ekipe funkcionišu i zašto su baš one najbolje. To je upravo taj spoj mladih i iskusnih rukometaša koji mnogo olakšavaju treneru u radu sa igračima. Neke stvari te trener može naučiti, ali kad ti neko sa velikim iskustvom, poput Grahovca, priđe u svlačionici i terenu drugačije je. Grahovac je veliki profesionalac sa mnogo odigranih utakmica na najvišem nivou i dao bi nemjerljiv doprinos. Mislim da se neki ozbiljniji rezultat ne može napraviti samo sa mladim igračima. Super je razvijati igrače i ja sam pristalica toga, ali potrebno je neko iskusniji da balansira svlačionicu i atmosferu te da povuče u oba pravca kada je to potrebno. Sigurno je da je to velika stvar i za razvoj igrača i za marketing i sve ostalo", rekao je Mikić.

Prije dva dana završeno je Svjetsko prvenstvo u rukometu. Danci su još jednom pokazali kako im nema ravnih u svjetskom rukometu, a kratak komentar na ovaj turnir je dao i trener crveno-plavih koji nije iznenađen viđenim.

"Uvijek je tu 4-5 reprezentacija u vrhu. Po meni malo razočaranje je reprezentacija Islanda za koju sam mislio da će igrati malo ozbiljniju ulogu, ali eto takav je bio rasplet jedna loša utakmica i desi se to što se desi. S obzirom da su bili domaćini i od reprezentacije Švedske sam očekivao malo više i možda su mogli malo bolje, ali eto kada se sve sagleda možda i nisu jer su igrali polufinale i utakmicu za plasman bez svog najboljeg igrača Gotfridsona koji je slomio prst. Očekivalo se da Danska, Francuska, Španija, Norveška i Švedska uđu u eliminacionu fazu. To se i desilo, na kraju su nijanse odlučivale", zaključio je Mikić.