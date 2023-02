Gorane, pa Novak je trčao kao gazela! Novi haos zbog "lažirane" povrede Đokovića: Stigla PROZIVKA za Ivaniševića!

Goran Ivanišević je sada bio na meti trenera Grigora Dimitrova zbog toga što je komentarisao pristup igri njegovog tenisera.

Novak Đoković povrijeđen je osvojio Australijan open, a po priznanju njegovog trenera Gorana Ivaniševića najviše ga je plašio meč treće runde protiv Grigora Dimitrova. Dobro je poznato da je Bugarin vrlo nezgoran teniser i zato je "Zec" vidio da bi njegova igra mogla da našteti Đokoviću, međutim srpski as je slavio u tri seta (7:6, 6.3, 6:4). Zašto tako ubjedljivo? Ivanišević je ocijenio da je taktički bio loš, što je naljutilo trenera Grigora Dimitrova.

Na ovu opasku se brzo javio Danijel Valverdu, stručnjak iz Venecuele, koji već duže vrijeme radi sa Dimitrovim i nije želio da ga na ovaj način "pecka" trener Novaka Đokovića.

"Evo ga najbolji poen turnira po Australijan openu gdje vidite da Đoković trči kao gazela. Čestitke... Nivo je bio izuzetan tokom 12 mečeva odigranih u zemlji. Samo dva izgubljena seta", napisao je Valverdu uz dozu ironije, kao da je još jedan u nizu onih koji su posumnjali u povredu Novaka Đokovića.

U međuvremenu je objašnjeno da je Novak Đoković igrao sa rupturom od tri centimetra u zadnjoj loži, ali to očigledno nije bilo dovoljno da se umire strasti. Čak nije bio dovoljan ni uplašeni izraz lica Gorana Ivaniševića koji se poslije pobjede na Austraijan openu prisjetio dramatičnih dana uoči početka turnira, kada nije bio ni siguran da li će srpski as moći da učestvuje zbog problema koje ima sa mišićem.

"Najviše me je plašio Dimitrov. Prva dva kola smo računali da ih možemo proći, ali... Da bi prošao dalje, morao je značajno da podigne agresivnost, koristi forhend još efikasnije – i nevjerovatno je kako je digao nivo svoje igre i razne udarce. Dimitrov je tu napravio grešku, igrao je pogrešno i on i njegov trener su napravili glupu taktiku. Nije odigrao ni 2-3 drop-šota, ja bih mu igrao 300. Ispalo je da je brat Bugarin pomogao. On je jako nezgodan igrač, i kada si zdrav je nezgodan. Njega sam se najviše bojao. Poslije je sve išlo lagano i igra je bila zastrašujuće dobra", poručio je tada Ivanišević.